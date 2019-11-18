Son Dakika Haberleri: Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
Son Dakika 3. Sayfa Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar - Son Dakika

Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar

6 saat önce

Manisa'da bir okulun paratoner kablolarının içinden geçtiği yaklaşık 25 metrelik çelik boruyu söken hırsızlar, bakır kabloları okul bahçesinde yakarken polis tarafından yakalandı.

Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar, System.String[]

Manisa'da bir okulun paratoner kablolarının içinden geçtiği yaklaşık 25 metrelik çelik boruyu söken hırsızlar, bakır kabloları okul bahçesinde yakarken polis tarafından yakalandı.


Olay, geçtiğimiz pazar günü gece saatlerinde Yunusemre ilçesindeki Mehmet Suphi Egemen Ortaokulunda meydana geldi. Okul binasına arka taraftaki duvardan atlayarak giren A.Ş. ve M.T., ilk olarak yan tarafta bulunan anaokuluna ait kameralarının yönünü çevirdi. Kamera açısını kapatan iki hırsızlık şüphelisi daha sonra 4 katlı okul binasının çatı katında bulunan paratonere ait kabloların içinden geçtiği yaklaşık 25 metrelik çelik boruyu söktü. Duvara monte edilmiş boruların içerisindeki kabloları çıkaran iki şüpheli, okul bahçesinde kabloları yakarken polis tarafından suçüstü yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yaşları küçük 2 şüpheli mahkemece serbest bırakıldı. - MANİSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 04:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Adana'da cinsel gücü artıran çikolatalar ele geçirildi
Kolları ve bacakları olmayan 15 yaşındaki çocuğa şiddet uygulayan polis memuru, tepki çekti Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı Manisa'da karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift ve torunları öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 22:55:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Okulun paratoner kablolarını söküp yakarken yakalandılar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]