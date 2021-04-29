Olağan Şüpheliler Filmi - Son Dakika

Olağan Şüpheliler, bir cinayet işleyen üç kadının hayatına odaklanıyor. Olağan Şüpheliler'in başrollerini Bennu Yıldırımlar, Ceren Moray ve Yasemin Allen paylaşıyor.
Yönetmen: Yüksel Aksu
Senaryo: Yüksel Aksu
Oyuncular: Yasemin Kay Allen, Ceren Moray, Bennu Yıldırımlar, Pamir Pekin, Berk Hakman, Beril Pozam, Fırat Doğruloğlu, Aylin Veziroğlu, Hakan Eratik, Bekir Aksoy, Feyyaz Gümüş
Filmin Türü: Komedi
Orijinal Adı: Olağan Şüpheliler
Yapımcı Firma: 1441 Productions
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: Türkiye
Orijinal Dili: Türkçe
Dağıtıcı Firma: Exxen
Vizyon Tarihi: 01.01.2070
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Kaynak: InterSinema.com
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