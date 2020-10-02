Old Filmi - Son Dakika

M. Night Shyamalan'ın yazığı yönettiği gerilim temalı filmin başrollerinde Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Abbey Lee, Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz ve Rufus Sewell gibi oyuncular yer alıyor.
Yönetmen: M. Night Shyamalan
Senaryo: M. Night Shyamalan
Oyuncular: Gael García Bernal, Eliza Scanlen, Abbey Lee, Thomasin McKenzie, Embeth Davidtz, Rufus Sewell, Alex Wolff, Ken Leung, Vicky Krieps, Emun Elliott, Nikki Amuka-Bird, Aaron Pierre
Filmin Türü: Gerilim
Orijinal Adı: Old
Yapımcı Firma: Universal Pictures
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 23.07.2021
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Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 09:54 - Kaynak: InterSinema.com
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