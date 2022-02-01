Öldürdüğü kadının cesedini ormana bırakan sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Son Dakika

İzmir'in Menderes ilçesinde 20 yaşındaki Ayşe Nazlı Kınacı'yı öldürerek cesedini ormana bıraktığı suçlamasıyla yargılanan sanığa ağırlaştırılmış müebbet ve 21 yıl hapis cezası verildi.

İzmir 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık T.Ö.İ, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Baba Altan Kınacı ile taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Kınacı'nın avukatları, sanığın üst sınırdan en ağır cezayı almasını talep etti.

Sanık avukatı ise mütalaaya iştirak etmediklerini, hürriyetten yoksun bırakma ve cinsel istismarın söz konusu olmadığını savunarak cezada indirim talebinde bulundu.

Duruşmada savcı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarladı.

"Hak ettiği cezayı aldı"

Son sözleri sorulan sanık, pişman olduğunu belirterek, "Bilerek yapmadım. Alkol ve uyuşturucu etkisinde yaptım. Çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığa, "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "nitelikli cinsel saldırı" suçundan 15 yıl ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 6 yıl olmak üzere 21 yıl hapis cezası verdi.

Davanın ardından açıklama yapan Kınacı'nın babası Altan Kınacı, karardan memnun olduklarını belirterek, "Sanık bugün hak ettiği cezayı aldı. İndirim yapılmaması bir nebze de olsa bizi rahatlattı. Ne olursa olsun kızım geri gelmeyecek. Kızımla bizler de öldük. Bu ceza diğer caniler için de caydırıcı olur inşallah. Başka ailelerin yürekleri de yanmasın." dedi.

Olay

İzmir'in Konak ilçesindeki evinden 12 Şubat 2021'de ayrılan ve ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Ayşe Nazlı Kınacı'nın cesedi, 8 gün sonra Menderes ilçesindeki ormanlık alanda battaniyeye sarılı halde bulunmuştu.

Araştırmada Kınacı'nın T.Ö.İ'nin aracına bindiği belirlenmişti.

Seferihisar ilçesinde gözaltına alınan T.Ö.İ. ilk ifadesinde çıkan tartışma sırasında genç kadını öldürdüğünü itiraf etmiş, sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.