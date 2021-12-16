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Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı - Son Dakika

Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı

16.12.2021 11:24

Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı Konya'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişiyi başına çuval geçirip, ellerini de kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlayarak öldüren zanlılar, saklandıkları evde yakalandı.

Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde Afganistan uyruklu bir kişiyi başına çuval geçirip, ellerini de kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlayarak öldüren zanlılar, saklandıkları evde yakalandı. Öldürülen kişinin yüzüğünün gözaltına alınan şüphelilerde bulunmasının ardından zanlıların suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi.

Olay, 10 Aralık 2021 Cuma günü saat 10.30 sıralarında Boyacalı Mahallesi'nde meydana geldi. Afgan uyruklu Naqıbullah Rustami'nden haber alamayan yakınları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Naqıbullah Rustami'nin yaşadığı eve gelen polis ekipleri şahsın cesedini başına çuval geçirilmiş, ağzı fularla, el ve kolları da kabloyla domuz bağı yöntemiyle bağlı halde buldu. Olay yerindeki incelemelerin ardından şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma kapsamında Ereğli ilçesinde 11 Afganistan uyruklu şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından belirlenen iki Afganistan uyruklu şüphelinin merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesinde bulunan bir adreste saklandığı belirlendi. Belirlenen adrese gece saatlerinde baskın yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerden Afganistan uyruklu Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı'yı yakalayarak gözaltına aldı.

Öldürdükleri şahsın yüzüğünü bulununca itiraf ettiler

Şüphelilerin yakalandığı adreste ve şahısların üst aramasında, öldürülen şahsın evinden alınan ve ölen kişiye ait olduğu belirlenen 2 adet cep telefonu, 5 bin 940 lira, 2 adet sim kart ve öldürülen kişiye ait kişisel eşyalar ele geçirildi. Öldürülen Naqıbullah Rustami'nin sosyal medya hesaplarındaki fotoğraflarında parmağında olan yüzüğünün cinayet şüphelisinin parmağında takılı olması polislerin dikkatinden kaçmadı. Yüzüğün teşhis edilmesi üzerine zanlıların olayı itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan 11 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, cinayet zanlıları olduğu belirlenen Farhad Safı ve Abdul Geyür Muradı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı
Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı
Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı
Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı

Afganistan, Cinayet, Ereğli, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öldürdükleri kişinin yüzüğü katilleri yakalattı - Son Dakika


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