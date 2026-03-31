Mezarlıkta skandal: Katledilen modelin mezarını açıp kafasını kestiler

İtalya’da geçtiğimiz yıl eski sevgilisi tarafından feci şekilde öldürülen 29 yaşındaki model Pamela Genini’nin mezarı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce açıldı. Akıllara durgunluk veren olayda, şahısların genç modelin kafasını keserek çaldığı belirlendi.

NAKİL SIRASINDA ORTAYA ÇIKTI

Korkunç olay, Bergamo ilindeki Strozza Mezarlığı’nda meydana geldi. 23 Mart 2026 tarihinde, Genini’nin naaşının geçici mezardan aile kabristanına nakledilmesi sırasında görevliler tabutta tahrifat yapıldığını fark etti. Yapılan incelemede, tabutun vidalarının söküldüğü, cesedin başının kesilerek alındığı ve iz bırakmamak için tabutun yeniden silikonla kapatıldığı anlaşıldı.

3-4 KİŞİ OLDUKLARI TAHMİN EDİLİYOR

Bergamo Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, ağır beton kapağın kaldırılması ve işlemlerin gizlilikle yürütülmesi nedeniyle eylemin en az 3 veya 4 kişi tarafından gerçekleştirildiği üzerinde duruluyor. Faillerin, işledikleri suçun fark edilmemesi için mezarı eski haline getirmeye çalıştığı ancak gevşek bir vida ve yanlış hizalama nedeniyle yakayı ele verdikleri öğrenildi.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Pamela Genini, Ekim 2025’te Milano’daki dairesinde, kendisini aylarca takip eden 52 yaşındaki eski sevgilisi Gianluca Soncin tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü. Katil zanlısı Soncin halen cezaevinde yargılanmayı beklerken, jandarma ekipleri mezarlıktaki güvenlik kameralarını ve ailenin daha önce aldığı tehditleri incelemeye aldı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

İtalyan yetkililer, "cesede saygısızlık ve hırsızlık" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle soruşturmayı derinleştiriyor. Genini’nin ailesi, yaşanan bu son olayla büyük bir şok yaşarken, ülkede mezarlık güvenliklerinin artırılması için çağrılar yükseliyor.