Son Dakika Haberleri: Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti
Son Dakika Güncel Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti

6 saat önce

Çorum'da, oğlunun silahla öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını beklerken adliye koridorunda kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Öldürülen oğlunun duruşmasını beklerken kalp krizi geçiren baba hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'da, oğlunun silahla öldürülmesiyle ilgili davanın duruşmasını beklerken adliye koridorunda kalp krizi geçiren kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İskilip kara yolundaki hayvan pazarında, 9 Nisan 2013'te çıkan silahlı kavgada Necip Yiğit'i (41) tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık İsmail C. hakkında Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan dava açıldı.

Yaklaşık bir yıl süren davada İsmail C, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık avukatları tarafından yapılan temyiz başvurusunun ardından dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın yeniden görülmesine hükmetti.

Bozma kararının ardından Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına katılmak için adliyeye gelen Necip Yiğit'in babası Ahmet Yiğit (65), duruşma saatini beklerken koridorda fenalaştı.

Adliye görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Yiğit'e müdahale etti.

Kalp krizi geçirdiği anlaşılan ve ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yiğit, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kalp Krizi, Çorum, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:48 Kaynak: AA
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