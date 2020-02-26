(ölen gencin fotoğrafı) BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ. - Son Dakika
Son Dakika Güncel (ölen gencin fotoğrafı) BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ. - Son Dakika

(ölen gencin fotoğrafı) BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ.

6 saat önce

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İSTANBUL DHABeşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.

(ölen gencin fotoğrafı) BEŞİKTAŞ'TA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ELEKTRİKLİ SCOOTER SÜRÜCÜSÜ GENÇ ÖLDÜ., System.String[]

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL/ İSTANBUL DHA

Beşiktaş'ta elektrikli scooter kullanan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üstü Geçiti'nde otomobil çarptı.  Yıldız, olay yerinde hayatını kaybederken otomobil sürücüsü gözlatına alındı.

Son dönemde İstanbul'da yaygınlaşan ve herkesin kiralayarak kullanabildiği elektrikli scooter bir kişinin ölümüne neden oldu. Beşiktaş'ta elektrikli scooter kiralayan 17 yaşındaki Okan Yıldız'a Sanayi Mahallesi Üst Geçiti'nde 34 AJ 7387 plakalı lüks otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla 30 metre sürüklenen Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti.  Dün saat 23.30 sıralarında meydana gelen kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobilin sürücüsü emniyete götürüldü. Hayatını kaybeden Yıldız'ın cansız bedeni Kağıthane Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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Gencin fotoğrafı (ek)

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-Olay yeri

-Üzeri örtülen Yıldız'ın cesedi

-Cesedin kaldırılması

-Cesedin Ambulansa alınması

-Kazaya karışan otomobil

-Otomobilin önünde sıkışan scooter

-Polis ekiplerinin çalışması

-Toplanan vatandaşlar

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detaylar


Okan Yıldız, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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