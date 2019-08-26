Son Dakika Haberleri: Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş (2)
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Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş (2)

1 saat önce

TUTUKLANDILARSakarya'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında başından tabancayla vurularak öldürülen İlhan Karakaya ile ilgili gözaltına alınan amca Faruk Karayaka, amcaoğlu Mertcan Kırca, Süleyman Akdeniz ve O.T. adliyeye sevk edildi.

Ölen yengesine küfrettiği için öldürülmüş (2), System.String[]

TUTUKLANDILAR
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, dere kenarında başından tabancayla vurularak öldürülen İlhan Karakaya ile ilgili gözaltına alınan amca Faruk Karayaka, amcaoğlu Mertcan Kırca, Süleyman Akdeniz ve O.T. adliyeye sevk edildi. Faruk Karayaka, Mertcan Kırca ve Süleyman Akdeniz çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.T. (16) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Karayaka, Akdeniz, Kırca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 06:56 Kaynak: DHA
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