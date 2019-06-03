Son Dakika Haberleri: Olimpik Lyonnais'in Top 10'u 2018-19 kazandı
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Olimpik Lyonnais'in Top 10'u 2018-19 kazandı

51 dakika önce

Anthony Lopes'nun Manchester City ve PSG'ye karşı durduğu dahil, 2018-19 sezonunda Olympique Lyonnais'in kalecileri tarafından yapılan en iyi tasarrufları inceleyin.

Anthony Lopes'nun Manchester City ve PSG'ye karşı durduğu dahil, 2018-19 sezonunda Olympique Lyonnais'in kalecileri tarafından yapılan en iyi tasarrufları inceleyin.
Olimpik Lyonnais'in Top 10'u 2018-19 kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 01:06 
Manchester City, Spor
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