Olimpiyat Komitesi'nden 1 Milyar TL israf!

09.01.2026 12:27
Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Kurulu'nun israfını ve harcamalarını eleştirdi.

(TBMM) - CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun son 8 yılda 883 milyon 582 bin TL harcadığını belirterek, "Yapılamayan olimpiyatlara 1 milyar TL'ye yakın para harcandı. Üstelik Sayıştay, olimpiyatların 2036 yılına kadar İstanbul'da yapılmasının söz konusu olmadığına vurgu yaparak düzenleme istedi. Kurulun harcamaları 2023'e göre 2024'te yüzde 611 artarak 579 milyon 193 bin TL oldu. Devlet malını deniz gören iktidar her kurulu ve devlet kurumunu yandaşları için arpalık görmeye devam ediyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu soru önergesinde 1992 yılında kurulan İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu'nun harcamalarını TBMM gündemine taşıdı.

İlgezdi, "Olimpiyat hedefi olmayan bir komite, sadece harcama yapıyor. Yapılamayan olimpiyatlara 1 milyar TL'ye yakın para harcandı. Üstelik Sayıştay, denetim raporunda olimpiyatların 2036 yılına kadar İstanbul'da yapılmasının söz konusu olmadığına vurgu yaparak düzenleme istedi. Diğer taraftan kurulun harcamaları 2023'e göre 2024'te yüzde 611 artarak 579 milyon 193 bin TL oldu. Bu harcamanın 505,2 milyon TL'si, 'Çeşitli giderler' başlığı altında sınıflandırıldı. Devlet malını deniz gören iktidar her kurulu ve devlet kurumunu yandaşları için birer arpalık görmeye devam ediyor" ifadesini kullandı.

İlgezdi son sekiz yılda kurulun 883 milyon 582 bin TL harcadığını belirterek, şu soruları yöneltti:

"- 1992'de kurulduğu ve son sekiz yılda 883 milyon 582 bin TL harcadığı halde İstanbul'u neden olimpiyat hedeflerine hazırlayamamıştır?

2023'e göre 2024'te harcamalar neden yüzde 611 artmıştır?

2024 yılı toplam harcamalarının yaklaşık yüzde 87'lik kısmı olan 505,2 milyon TL'lik 'Çeşitli giderler' kaleminde hangi harcamalar yapılmıştır? Bu harcama kalemlerinin aylara ve kalemlere göre verileri nelerdir?"

Kaynak: ANKA

