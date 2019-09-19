Olimpiyat kotası alan milli güreşçi Süleyman Atlı yarı finalde

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda sabah seansında serbest stilde 57, 65, kadınlarda 62, 68 kilolarda eleme ve çeyrek final karşılaşmaları yapılırken, 57 kiloda Süleyman Atlı yarı finale yükselerek olimpiyat kotası aldı.



Türkiye'yi 57 kg'da temsil eden son Avrupa şampiyonu Süleyman Atlı, ilk maçında Çinli Shaofeng Liang'ı 12-2 sayı tuşu ile yenerek bir üst tura yükseldi. Milli güreşçi ikinci maçında İtalyan Givi Davidovi karşısında minderden 10-0 sayı tuşu ile galip ayrılarak çeyrek finalist oldu. Süleyman Atlı çeyrek finalde Sırp Stevan Andria Micic'i 5-4 yenerek yarı finale yükseldi. Ayrıca milli güreşçi, 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini de almış oldu. Süleyman Atlı, yarı finalde Kazak Nurislam Sanayev ile karşı karşıya gelecek.



65 kg'da Selahattin Kılıçsallayan ise ilk maçında Romanya'dan Ivan Guidea'yı 5-1 yenerek bir üst tura yükseldi. İkinci maçında Kanadalı Dillon Emmanuel Williams'ı 11-1 sayı tuşu ile milli güreşçi adını çeyrek finale yazdırdı. Selahattin, çeyrek finalde Macar Iszmail Muszukajev'e yenildi. Macar güreşçi finale yükselirse milli sporcu, bronz madalya için repesaj maçına çıkacak.



Bugün aynı zamanda kadınlar 62 ve 68 kilo karşılaşmaları yapıldı. Türkiye'yi kadınlar 68 kg'da temsil eden Buse Tosun ilk mücadelesinde İsveç'ten Anna Jenny Eva Maria Fransson'a yenildi. İsveçli güreşçi finale yükselirse Buse Tosun bronz madalya için repesaj maçı yapma hakkını elde edecek.



62 kg'da genç güreşçi Cansu Aksoy ilk maçında Koreli Jiae Choi'ye 10-6 mağlup oldu. Koreli bir sonraki turda yenildiği için Cansu elendi. - İSTANBUL