Olimpiyat şampiyonu A Milli Futbol Takımı kampa girdi - Son Dakika

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takım hazırlık kampı TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde başladı.

İşitme Engelliler A Milli futbol takımı sporcuları, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girdi. Teknik Direktör Ali Metin ve sporcuların bir arada olduğu kamp programı 2 Mart 2022 tarihine kadar devam edecek. TİESF Federasyon Başkanı Kerim Vural da akşam saatlerinde Riva'da takım ve teknik kadro ile bir araya gelerek kamp sürecini değerlendirerek, olimpiyat yolunda yapılacak planlamalar için görüşecek.

1-15 Mayıs 2022 tarihinde Brezilya da düzenlenecek olan 24. Deaflympics Olimpiyatları öncesi yoğun bir hazırlığa başlayan milli takım, geçtiğimiz yıl Olimpiyat şampiyonluğu kazanmıştı. Bu sene düzenlenecek olan olimpiyatlarda hedefin 2. kez şampiyonluk olduğu belirtildi.

(İHA)