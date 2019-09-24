Olmuksan International Paper'da kritik atama

Yeni görevinde International Paper'ın İspanya, Fransa ve Portekiz'deki insan kaynakları fonksiyonlarından sorumlu olacak Kut, güçlü bir Güney Batı Avrupa ekibinin inşa edilmesinde kilit rol üstlenecek. Kut, geçiş sürecinde Türkiye'ye destek vermeye devam edecek.

AYÇA KUT KİMDİR?

Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (Fransızca) bölümünden 1995 yılında mezun olan Ayça Kut, 1997 yılında Marmara Üniversitesi'nde İşletme (İngilizce) üzerine yüksek lisansını tamamladı. Kariyerine Yapı Kredi Bankası'nda başlayan Kut; ardından Lafarge, Vodafone, Leroy Merlin ve DowAksa Advanced Composites gibi her biri kendi sektöründe öncü olan pek çok kurumda üst düzey ve insan kaynakları yöneticiliği pozisyonlarında görev yaptı. Olmuksan International Paper ailesine katılmadan önce DowAksa Advanced Composites İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapan Kut, 2016 yılında Olmuksan International Paper ailesine katıldı. 2016 yılından bu yana Olmuksan International Paper'da İnsan Kaynakları Direktörü olarak görevini sürdüren Kut, 1 Ekim 2019 itibariyle görevine Güney Batı Avrupa İnsan Kaynakları Direktörü olarak devam edecek.