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Olta Balıkçılığı Festivali 8 Eylül'de

46 dakika önce

Adana'nın Karataş ilçesinde 8 Eylül tarihinde '1. Olta Balıkçılığı Festivali' düzenlenecek.

Olta Balıkçılığı Festivali 8 Eylül'de, System.String[]

Adana'nın Karataş ilçesinde 8 Eylül tarihinde '1. Olta Balıkçılığı Festivali' düzenlenecek.


Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Denizcilik ve İç Su Hizmetler Şube Müdürlüğü, Karataş ilçesi Atapark Sahili'nde olta balıkçılığına teşvik için 8 Eylül Pazar günü '1. Olta Balıkçılığı Festivali' düzenleyecek.


50 tekne ile sınırlı olacak festival kapsamında balıkçılar sabah 07.00'de hareket edecek. - ADANA

Adana Büyükşehir Belediyesi, Karataş, Adana, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:18 Kaynak: İHA
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