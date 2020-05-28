Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı - Son Dakika

Oltu'da havalar ısındı, koçların kırkımı başladı

ERZURUM'un Oltu İlçesi'nde havaların ısınmasıyla birlikte kurbanlık olarak besiye alınan koçların yünlerinin kırkım dönemi başladı.

Küçükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı Oltu İlçesi'nde kurbanlık olarak satılacak koçlar yaylaya çıkarıldı. Yaylada besiye alınacak olan koçlar, sıcak havada rahatlamaları ve üzerlerindeki kene gibi zararlı böceklerden kurtumlaları için yünleri kırkılıyor. Oltu'nun Göllüce Mahallesi'ne ait Cilens yaylasında koçlar birer birer yünlerinden temizlendi. Adeta yaz bakımları yapılan koçlara kenelere karşı da ilaç sürüldü.

Oğlu Fatih ile birlikte kurbanlık koç besleyerek satan Dursun Gür, yaz sıcaklarının başlamasıyla birlikte koçların yünlerinin kırkıldığını söyledi. Hayvanların yünlerden kurtularak rahatladığını ifade eden Gür, ayrıca ilaçla kenelerden koruyarak kurbanlık için hazırladıklarını belirtti.