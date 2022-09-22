Kazayı görenler, olay yerine gidip Akçay'ın direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nusurettin Akçay'ın cansız bedeni, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.