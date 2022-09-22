Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu - Son Dakika
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Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu

22.09.2022 17:11

Antalya'nın Kepez ilçesinde seyir halindeyken kalp krizi geçirdiği belirtilen beton mikserinin sürücüsü direksiyon başında yaşamını yitirdi. Park halindeki 3 araca çarparak durabilen mikser sürücüsünün kesin ölüm nedeni araştırılacak.

Antalya'da 11.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Serik Caddesi'ndeki yan yolda meydana gelen olayda beton mikserinin sürücüsü Nusurettin Akçay (61), seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akçay'ın kullandığı mikser, yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan sonra boş arazide durdu.

Ölüm direksiyon başında yakaladı

DİREKSİYON BAŞINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kazayı görenler, olay yerine gidip Akçay'ın direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nusurettin Akçay'ın cansız bedeni, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden kareler;

Ölüm direksiyon başında yakaladı
Ölüm direksiyon başında yakaladı
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Kaynak: İHA

Kalp Krizi, Antalya, Kepez, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu - Son Dakika
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