Ölüm beton mikseri sürücüsünü direksiyon başında buldu

Antalya'da 11.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Altınova Mahallesi Serik Caddesi'ndeki yan yolda meydana gelen olayda beton mikserinin sürücüsü Nusurettin Akçay (61), seyir halindeyken kalp krizi geçirdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden Akçay'ın kullandığı mikser, yoldan çıkıp park halindeki 3 araca çarptıktan sonra boş arazide durdu.
Kazayı görenler, olay yerine gidip Akçay'ın direksiyon başında hareketsiz durduğunu fark edip 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekipleri, Akçay'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Nusurettin Akçay'ın cansız bedeni, olay yeri ekipleri ve savcı incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay yerinden kareler;
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