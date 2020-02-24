Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı - Son Dakika Dünya

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı

6 saat önce

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek tahliye edildi

Ölüm orucundaki Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek hakkında tahliye kararı, System.String[]

Cezaevinde ölüm orucu tutan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tahliye edildi.


Mahkeme Adli Tıbbın Gökçek hakkındaki sağlık sorunlarından dolayı cezaevinde kalamaz raporundan sonra tahliye kararına hükmetti. Gökçek, cezaevinde yaptığı açlık grevinin 199. gününde ölüm orucu tutmaya başlamıştı. Grup Yorum üyesi eyleminin 252. gününde bulunuyordu.

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Melih Gökçek, Grup Yorum, İstanbul, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 03:27 
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