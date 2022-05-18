ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI - Son Dakika
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ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI

18.05.2022 11:22

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinden geçen, çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki 'Mursal Altı' yolunda riskli alanlara, beton bariyerler monte edildi, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı.

GÜMÜŞHANE'nin Kürtün ilçesinden geçen, çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki 'Mursal Altı' yolunda riskli alanlara, beton bariyerler monte edildi, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Alınan önlemlerle güvenli hale dönüşen, bölgede 'ölüm yolu' olarak da adlandırılan yolda, 3 yıldır ölümlü kaza yaşanmadı.

Kürtün ilçesinden, Giresun'un Şebinkarahisar ve Alucra ilçeleriyle Kazıkbeli Yaylası'na ulaşım sağlanan 35 kilometrelik 'Yukarı Kürtün Grup Yolu' güzergahındaki 'Mursal Altı' yolu, sürücülerin ve yöre halkının korkulu rüyası haline geldi. Çok sayıda ölümlü trafik kazasının yaşandığı 200 metreyi bulan sarp arazi üzerindeki yolda çalışma başlatıldı, riskli alanlara, beton bariyerler monte edildi, güzergah uyarı levhalarıyla donatıldı. Uçuruma düşen otomobillerin enkazlarının dahi çıkarılamadığı, alınan önlemlerle güvenli hale dönüştürülen yolda; alınan önlemlerle 3 yıldır ölümlü kaza yaşanmadı.

'İMKAN OLSA DA BU YOLARA TÜNEL YAPILSA'

Kürtün İlçesi Sarıbaba Köyü Muhtarı Hasan Gül, yetkililere teşekkür ederek 'İmkan olsa da bu yolara tünel yapılsa, ulaşım daha güvenli hale gelir. Yine de önlemler, bir nebze de olsa bizi teselli etti. Elmalı köyüne bağlı Elmalı Altı olarak bilinen mevkide de köy muhtarımız kaza geçirdi. Bu mevki içinde tedbir alınmasını istiyoruz. Bu yolun kenarlarının da yapılmasını istiyoruz' diye konuştu.

'BU YOLDA BİRÇOK CENAZE İLE KARŞILAŞTIM'

Veteriner hekim Sait Tüfekçi de bölgede 3 yıl önce meydana gelen kazada eniştesi ve teyzesinin yaşamını yitirdiğini hatırlatarak, 'Bu yolda birçok cenaze ile karşılaştım. 2016 yılında beri bu yolu sürekli kullanıyorum. Veteriner olduğum için sürekli bu yolda hareket halinde olduğum için; kelle koltukta yaşıyorum. Yol, yaz ve kış şartlarında çok ağır oluyor. Yollar buz olduğu için sürücüler dereye uçma tehlikesi yaşıyor' dedi. Köy sakini Olgun Akgün ise tedbirlerin daha da sıklaştırılması önerisinde bulunarak 'Bu bölgede viraj sayılarının düşürülmesi, riskli yerlerin genişletilmesi gerekiyor' ifadesinde bulundu.

SON KAZADA KARI-KOCA ÖLMÜŞTÜ

Yukarı Kürtün Grup Yolu'nun Mursal Altı mevkisinde, 16 Aralık 2018 tarihinde meydana gelen kazada; bir yakınlarının cenazesinden dönen Mehmet Ali Aydın (71) yönetimindeki 29 AR 137 plakalı hafif ticari araç, 150 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada, sürücü Aydın ve eşi Hamdiye Aydın (65) hayatını kaybetmişti. (DHA)

ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI
ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI
ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI
ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI

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Söke'de traktör kazası: 1 ölü Söke'de traktör kazası: 1 ölü Çine'de trafik kazası: 2 yaralı Çine'de trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: DHA

Şebinkarahisar, Giresun, Aydın, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÖLÜM YOLU'NDA TEDBİRLER SONUÇ VERDİ; KAZA YAŞANMADI - Son Dakika
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