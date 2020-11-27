Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti - Son Dakika

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

27.11.2020 09:12

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en riskli 3 şehir arasında saydığı Bursa'da kısıtlamalara rağmen düğün eğlencesi yapan cadde ortasında halay çeken düğün sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı Bursa Polisi, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde...

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın en riskli 3 şehir arasında saydığı Bursa'da kısıtlamalara rağmen düğün eğlencesi yapan cadde ortasında halay çeken düğün sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı

Bursa Polisi, Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde 2 düğünün sahiplerine 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.

BURSA - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 riskli şehir arasında saydığı Bursa'da düğünlerde sokak eğlenceleri ve halaylar hız kesmiyor. Dün gece Osmangazi ve Yıldırım ilçesinde sokakta eğlenip konvoy yapan 2 düğünde 4 aileye 12 bin 600 lira para cezası kesildi. Sokakta düğün davetlileri sosyal mesafe kuralına uymazken, davetliler dakikalarca dans etti. Eğlenceye katılanların çoğunun maskesiz olması dikkat çekti. O anlar kameralara yansıdı

Dünya genelinde Covid-19 nedeniyle düğünler ve toplu organizasyonlar bir süre önce yasaklanmıştı. Normalleşme süreci ile birlikte 1 Temmuz itibariyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyularak düğünlerin yapılabileceği açıklandı. Daha sonra vakaların yeniden artmasıyla düğünler 1 saate indirilmişti.

Bursa'da yapılan 2 düğünde ne sosyal mesafe kuralına uyuldu, ne de maske kuralına.

Osmangazi ilçesi Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ile Yıldırım ilçesi Samanlı Caddesi'nde düğüne katılanlar uyarılara aldırış etmeden sokak ortasında eğlendiler. Düğüne katılanlar gelin alma merasiminde halay çekip dans ederek dakikalarca eğlendiler.

2 düğünde de sosyal mesafenin hiçe sayıldığı o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yaklaşık 100 kişilik davetlinin sosyal mesafesiz olmasının anları dakikalarca devam etti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Osmangazi ve Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2 düğündeki gelin ve damat tarafına her biri 3150 TL olmak üzere toplamda 12 bin 600 lira idari para cezası uyguladı.

Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti
Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti

Fahrettin Koca, Osmangazi, Yıldırım, Bursa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sosyal mesafesiz halay 'bu kadarına da pes' dedirtti - Son Dakika


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