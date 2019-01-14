Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı Transfer Etti
1 saat önce
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.
Fransa
Birinci Futbol
Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon
, Gazelec Ajaccio
'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.
Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.
Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.
Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:20 Kaynak: AA
Erzurumspor, Rashad Muhammed ile Prensipte Anlaştı
Galatasaray'ın Chaves'ten Transfer Ettiği Marcao İstanbul'a Geldi
Wolverhampton, Galatasaray'ın da Peşinde Olduğu Benjamin Tetteh'i İstiyor
Kasımpaşa Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Şenol Güneş'in Gözden Çıkardığı Gökhan Töre'ye Açık Kapı Bıraktı