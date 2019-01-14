Son Dakika Haberleri: Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı Transfer Etti

Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı Transfer Etti

1 saat önce

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Olympique Lyon, Boubacar Fofana'yı Transfer Etti, System.String[]
Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, Gazelec Ajaccio'dan hücum oyuncusu Boubacar Fofana'yı transfer etti.

Olympique Lyon Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Fransız oyuncu ile 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere 4 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.

Açıklamada, Fofana'nın sezon sonuna kadar ikinci lig ekibi Gazelec Ajaccio'da forma giymeye devam edeceği belirtildi.

Geçen hafta Gazelec Ajaccio'ya transfer olan Fofana, sezonun ilk devresinde amatör ligde Saint-Priest forması giydi ve 14 maçta 5 gol attı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 11:20 Kaynak: AA

Fransa, Ajaccio, Olympique Lyon, Spor
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