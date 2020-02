On Numara çekildi (2)

On Numara oyununun 913. hafta çekilişinde 10 bilen 12 kişi, 49 bin 236'şar lira ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, bu haftaki çekilişte 9 bilen 173 kişi 2 bin 276 lira 85'er kuruş, 8 bilen 3 bin 602 kişi 109 lira 75'er kuruş, 7 bilen 30 bin 639 kişi 18 lira 25'er kuruş, 6 bilen 170 bin 109 kişi 3 lira 50'şer kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 210 bin 646 kişi 3 lira 55'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan kuponların Adana'nın Seyhan, Aydın'ın Söke, Balıkesir'in Karesi, Bursa'nın Nilüfer, Çorum'un Merkez, Gaziantep'in Şahinbey, İzmir'in Karşıyaka, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa, Van'ın İpekyolu ile İstanbul'un Bakırköy, Bahçelievler ve Arnavutköy ilçesinden yatırıldığı belirlendi.

(Bitti)