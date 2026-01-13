Onbeşliler Dizisi Salihli\'de Çekiliyor

TRT'nin uluslararası dijital platformu tabii'de yayımlanacak "Onbeşliler" dizisinin bazı sahneleri, Manisa'nın Salihli ilçesinde çekildi.

Tokat'tan Çanakkale siperlerine uzanan destansı bir yolculuğu ekrana taşımayı amaçlayan dizide, Tokatlı genç Halil ile İstanbul'dan dönen Eşref Bey'in kızı Hediye arasında yaşanan aşk, dönemin zorlu şartlarıyla birlikte işleniyor.

Genç yaşta vatan uğruna cepheye giden çocukların hikayesini konu alan dizinin çekimleri, Salihli Tren Garı'nda devam ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde yaşanan toplumsal, siyasal ve kişisel çatışmaların ele alındığı yapımın bazı sahneleri, Manisa'nın farklı noktalarında çekilecek.

Miray Yapım Film Prodüksiyon tarafından hazırlanan dizinin yönetmenliğini Cihan Sağlam üstleniyor. Oyuncu kadrosunda Mücahit Koçak, Kemal Uçar, Ezgi Şenler ve İsmail Ege Şaşmaz da yer alıyor.

Onbeşliler'in izleyicilere hem duygusal hem de tarihsel açıdan güçlü bir anlatım sunması hedefleniyor.

Oyuncular diziyi anlattı

"Halil" karakterine hayat veren Mücahit Koçak, AA muhabirine, seyircinin diziyi çok beğeneceğine inandığını söyledi.

Hikayenin çok etkileyici olduğunu ifade eden Koçak, "Böyle bir işin içinde olmak çok iyi hissettirdi. Feda kelimesi bu proje genelinde bana çok çarpıyor. 'Fedakarlık nedir, nasıl yapılır?' üzerine gerçekten harika bir iş olacak. Seyirciyi düşünmeye sevk edecek." dedi.

"Hediye" rolündeki Ezgi Şenler de dizinin tarihsel önemine dikkati çekti.

Heyecanını dile getiren Şenler, "Çanakkale cephesini anlattığımız bir iş olacak. Bu vatanın, bu toprakların ne kadar zorluklarla, ne kadar zorlu mücadelelerle kazanıldığını biliyoruz, bunu tekrar yaşatan bir proje oldu. Dizi yayımlandığından itibaren bütün kuşaklara izletilmesi gerekiyor çünkü vatan her şeyden önemli, vatan her şeyimiz." diye konuştu.

Dizide "Mehmet Hoca" karakterini canlandıran Kemal Uçar ise Onbeşliler'in tarihi anlatan projelerden olduğunu, TRT ve tabii'de yer almasının önem taşıdığını söyledi.

Uçar, çekimlerde fiziksel yorgunluğun yanı sıra duygusal yoğunluk da yaşadıklarını dile getirerek, projenin duygusal olarak zorlarken müthiş bir gurur yaşattığını kaydetti.

Dizinin izleyiciye de farklı hisler tattıracağını anlatan Uçar, "Çoğu zaman gözyaşlarını tutamayacaklar. Günün sonunda diziyi bitirip, bütün bölümleri izlediklerinde 'iyi ki bu milletin ferdiyim' diyecekler. Belki de dua edecekler kaybettiğimiz şehitlerimiz ve gazilerimiz için. Bütün bunları yan yana getiren bir dizi oldu." ifadelerini kullandı.

"Bekir" karakterini canlandıran İsmail Ege Şaşmaz da parçası olmaktan gurur duyduğu bir yapımın çekimleri için memleketinde olmanın sevincini yaşadığını kaydederek, "Annem ve babam da sete gelecek, benim için güzel olacak. Hikayemiz gerçekten sizi mutlu edecek, hem üzecek hem de gururlandıracak." dedi.