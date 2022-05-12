Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti - Son Dakika
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Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti

12.05.2022 12:53
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti

DİYARBAKIR'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından bazı şüpheliler gözaltına alındı.

DİYARBAKIR'da erkeklerden oluşan iki grup arasındaki kavganın ardından bazı şüpheliler gözaltına alındı. Bu sırada olay yerine gelen ve iki tarafın da yakınları olduğu belirtilen kadınlar arasında çıkan tekmeli yumruklu kavgayı da polis bitirdi. 

Olay, dün gece Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ne meydana geldi. İddiaya göre erkeklerden oluşan iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü. Bu sırada gruptan biri tabancasını çıkararak havaya ateş etti. Silah sesleri üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafları ayırdı. Darbedilen S.Y., çağrılan ambulansa hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay yerinde U.Y. ve O.Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemede yerde olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ve 4 boş kovana rastlandı. İnceleme sırasında olay yerine gelen ve kavgaya karışanların yakınları olduğu belirtilen kadınlar da tekme ve yumruklarla birbirine saldırdı. Kavga, polisin araya girmesiyle sona erdi. Kavga anları cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, U.Y. ve O.Y. ile hastanedeki tedavisi tamamlanan S.Y. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

 


Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
Önce erkekler sonra yakınları kadınlar kavga etti
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Kaynak: DHA

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