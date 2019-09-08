Son Dakika Haberleri: Önce horon teptiler sonra kan verdiler
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Önce horon teptiler sonra kan verdiler

35 dakika önce

Önce horon teptiler sonra kan verdilerBURSA - Bursa Trabzonsporlular Derneği üyeleri düzenledikleri etkinlikte önce horon tepti sonra kan verdi.

Önce horon teptiler sonra kan verdiler

BURSA - Bursa Trabzonsporlular Derneği üyeleri düzenledikleri etkinlikte önce horon tepti sonra kan verdi.

Bursa'da 1 yıl önce kurulan dernek sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle ön palana çıkıyor. Yaklaşık 300 üyesi olan Bursa Trabzonsporlular Derneği üyeleri şehir merkezinde kurulan Kızılay kan bağışı aracına giderek önce kemençe eşliğinde horon teperek eğlendi daha sonra ise tek sedyeye yatarak kan verdi. Örnek bir organizasyona imza atan Trabzonsporlu taraftarlar herkesin takdirini kazandı.

Bu organizasyonu 3 ay arayla tekrarlayacaklarını ifade eden Bursa Trabzonlular Dernek Başkanı Orhan Samast, "Böyle bir güzel organizasyonda Bursa'da yaşayan Trabzonspor taraftarları olarak bir araya gelmek istedik. Kan çok önemli bir ihtiyaç ve sadece insan üretiyor. Bizde kanımızı verip ihtiyacı olan hastalarımıza destek olmak istedik" dedi.

Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:07 Kaynak: İHA
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