Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler - Son Dakika

Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler

18.11.2020 14:35
Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler, System.String[]

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Süller Kırsal Mahallesi'nde meme kanseri olduktan sonra kanseri arkadaşlarıyla birlikte yenen Şahize Yörük Tunçel ve arkadaşları bu kez koronavürüsü yendi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Süller Kırsal Mahallesi'nde meme kanseri olduktan sonra kanseri arkadaşlarıyla birlikte yenen Şahize Yörük Tunçel ve arkadaşları bu kez koronavürüsü yendi. Kendisine destek vermek için saçlarını kazıtan arkadaşlarıyla birlikte koronavirüse yakalanan Şahize Yörük Tunçel hastalığı atlatmanın mutluluğunu sosyal medyadaki hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Meme kanseri olduktan sonra yaşadığı Süller Kırsal Mahallesi'nde çocukluk arkadaşlarının desteğiyle hastalığı yenen Şahize Yörük Tunçel, yine arkadaşlarıyla birlikte koronavirüse yakalanıp hastalığı atlattılar. Şahize Yörük Tunçel'in hastalığı yenmesi için her türlü desteği veren hatta arkadaşlarının saçlarının dökülmesinden üzülmesin diye saçlarını kazıtan Ayten Bulut, Aysel Çevik, Şehnaz Küçük, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban hep birlikte koronavirüse yakalandı. Aynı anda hastalığa yakalanıp karantinaya alınan arkadaşlar yine aynı zamanda covid-19'u yendi.

Türkiye gündemine Şahize Yörük Tunçel'in yakalandığı meme kanserinden dolayı saçlarının dökülmesinden üzüntü duymasın diye saçlarını kazıtarak gelen Ayten Bulut, Aysel Çevik, Şehnaz Küçük, Hatice Gezgin ve Nazmiye Çoban bu kez hep birlikte koronavirüsü yenmenin mutluluğunu yaşadı. Aralarında sadece Ayten Bulut'un Balıkesir merkezinde bulunmasından dolayı hastalığa yakalanmadığı sıkı dostlar covid-19 hastalığının tedavi sürecinde yine birbirlerine destek oldu. Karantinada olmalarına rağmen gerek telefonla gerekse internet üzerinden buluşarak morallerini yüksek tutan sıkı dostlar yine birbirlerine verdikleri destekle koronavirüsü yendi.

"Yeter ki gülümse"

Meme kanserinin ardından arkadaşlarıyla birlikte yakalandığı koronavirüsü de atlatan Şahize Yörük Tunçel sosyal medyadaki hesabından arkadaşlarının destek olduğu fotoğrafla birlikte şunları paylaştı:

"Beyin sahte gülümsemeyi algılamazmış. Yani sen yeter ki gülümse.. Beynin seni mutlu sanıyor.. Anlasın yada anlamasın çok ta önemli değil aslında.. Zaten sahte gülümsemeyi beceremiyoruz biz...Tam bir sene öncesi bu fotoğraf.. herkesin her şeyi öğrendiği gün ve ertesi gün Isparta yolculuğu. Ama bir şekilde yine gülmeyi becerebilmişiz...Zaman geçiyor.. Yediği içtiği ayrı gitmemek diye bir deyim var da, yahu koronaya da aynı anda mı yakalanır insan bir de diyorlar ki; ne güzel aynı anda olduk, ayrı ayrı olsaydık uzun zaman görüşemezdik bakış açıları farklı bunların. Galiba bu yüzden farklılar Bu arada arayan soran herkese sonsuz teşekkürler ama, o kadar endişeye gerek var mı ki kemoterapi görmüş birisi korona olunca ölmüyor arkadaşlar koku alamama dışında tek belirtisini hissetmeden geçirdim şükür ki ve gerçekten dua ettim. Madem bir gün herkes geçirecek, en hafifinden geçirsin... Gülümsemeyi becerebilen insan, mutlu insandır. Mutlu insan sağlıklı insandır. Yok yok tamamen benim görüşüm Daha sağlıklı günleri ve eski normallerimizi sabırla bekliyoruz." - BALIKESİR

Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler
Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler
Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler
Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler
Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler

Meme Kanseri, Balıkesir, Süller, Yörük, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Önce kanseri sonra koronavirüsü yendiler - Son Dakika


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