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Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı - Son Dakika

Önce kendini balkondan attı, sonra "Ölmedim be" diyerek sevincinden sigara yaktı

01.08.2021 12:09

Zonguldak'ta yaşayan bir genç, uyuşturucunun etkisiyle kendini evinin balkonundan aşağıya bıraktı. Acı içinde çığlıklar atan gence ekipler müdahale etti. Müdahalenin ardından "Ölmedim be" diye sevinen genç araçtan iner inmez sigara yaktı. Yaşadığı ilçede 'Speedy Mustafa' olarak tanınan genç, birkaç yıl önce markette kendisini yakalamaya çalışan polislere eline ne geçerse fırlatmış, söyledikleriyle de fenomen olmuştu.

Ereğli ilçesine bağlı Süleymanlar Mahallesi Huzur Sokak'ta meydana gelen olayda, intihar girişimi ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 2 katlı bir binanın ikinci katında balkona çıkan Mustafa Arı (30), darbedildiğini iddia ederek, evin ön tarafında bulunan dikenlik alana atladı.

"KAFAMI KALDIRACAK HALİM YOK"

Bir süre acı içerisinde çığlıklar atan genci, atladığı yerden çıkarmak için ekipler seferber oldu. Dikenlerin içinde "kafamı kaldıracak halim yok, ambulans gelsin" diye seslenen genci, itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti.

'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı

İNER İNMEZ SİGARA YAKTI

"Ölmedim be" diye bağıran Mustafa Arı, merdivenden iner inmez sigara yaktı. Yaptıkları ve söylediği sözlerle fenomen olan Arı, ambulansa binmeden önce bacağındaki protezi kameralara gösterdi.

'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı

HASTANEYE KALDIRILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar atan Mustafa Arı, "Allah başımızdan eksik etmesin" dedi. Besmele çekerek Allah'ın isimlerini sayan Mustafa Arı daha sonra ambulansa bindi. Arı, sağlık kontrolleri yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

'Speedy Mustafa' lakaplı fenomen ortalığı birbirine kattı! Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı

İLÇEDE 'SPEEDY MUSTAFA' OLARAK BİLİNİYOR

İlçede "Speedy Mustafa" lakabıyla tanınan ve geçmiş yıllarda girdiği markette kendisini yakalamaya çalışan polislere sucuk, konserve, satır ve eline geçirdiği diğer market ürünlerini fırlatarak kurtulmaya çalışan Mustafa Arı, söylediği sözlerle de adeta fenomen olmuş, bir çok kez kendisine zarar vermişti.

Önce kendini balkondan attı, sonra Ölmedim be diyerek sevincinden sigara yaktı

Ambulans, İtfaiye, Ereğli, Sigara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Önce kendini balkondan attı, sonra 'Ölmedim be' diyerek sevincinden sigara yaktı - Son Dakika


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