Önce nikah kıydılar ardından koşarak haber yapmaya gittikleri yerde sürprizle karşılaştılar - Son Dakika
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Önce nikah kıydılar ardından koşarak haber yapmaya gittikleri yerde sürprizle karşılaştılar

11.08.2022 10:16

Önce nikah kıydılar ardından koşarak haber yapmaya gittikleri yerde sürprizle karşılaştılar Erzurum'da gazeteci çift, nikahları sonrası gelen asayiş haberiyle, nikah salonundan ayrılarak haber yapmak için olay yerine gitti.

Önce nikah kıydılar ardından koşarak haber yapmaya gittikleri yerde sürprizle karşılaştılar

ERZURUM - Erzurum'da gazeteci çift, nikahları sonrası gelen asayiş haberiyle, nikah salonundan ayrılarak haber yapmak için olay yerine gitti. İtfaiye ekiplerinin olay yerinde, İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz'ı çiçekle karşılayıp tebrik etmesi ise duygulandıran görüntüler ortaya çıkarttı.

Erzurum İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo ve İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut uçarın kıydığı nikahla evlendiler. Nikahın şahitleri ise AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ile Erzurum İhlas Haber Ajansı Bölge Müdürü Ayhan Türkez oldu. Erzurum basınının diğer mensupları da nikahta yer aldı.

Erzurum Yakutiye Belediyesi Nikah Salonunda gerçekleşen merasimde konuşan AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ise 10 Ağustos tarihinin önemli bir gün olduğunu belirtirken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı olduğunu ve ayriyeten bu tarihte Abdülhamit han gemisinin denizlere açıldığını ifade etti. Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar'da konuşmasında gazeteci çifte mutluluklar dilerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 çocuk için isteğini dile getirerek nikahını kıydığı çiftlere temennilerde bulundu. Öte yandan gazeteci çift nikahın ardından gelen bir asayiş bilgisi doğrultusunda nikah salonundan ayrılarak olay yerine gitti. Gittikleri olay yerinde kendilerini ise Erzurum İtfaiye ekipleri çiçekle karşılayarak tebrik etti. Çift ise kendileri için hazırlanmış olan bu sürpriz sonrası çok mutlu olduklarını ifade etti.

"Yüzüğümü sağ parmaktan sol parmağa geçiremeden habere gittik"

Kendilerine hazırlanan sürprizi öğrenince çok mutlu olduklarını belirten Erzurum İhlas Haber Ajansı Muhabiri Çağrı Korkmaz, "Bugün nikahım oldu ve nikahın hemen sonrasında bize asayiş bilgisi geldi. Bir binanın 5'nci katında bir çocuğun evin içinde mahsur kaldığı söylendi. Annesi de anahtarı evin içinde unutmuş denildi. Daha sonra eve geldiğinde de evin içerisine giremiyor ve çocukta evde mahsur kalıyor. Nikahın hemen sonrasında da bizde bunu haber yapmak için direkt buraya geldik. Saha yüzüğü mü de sağ parmağımdan sol parmağıma takmadan habere gelmiş oldum. Bunun da itfaiye ekipleri tarafından bize yapılmış bir sürpriz olduğunu öğrenince çok güzel anlar yaşadım. İtfaiye ekipleri bizi burada çiçekle karşıladılar" dedi.

"Doğru düzgün nikah fotoğrafı çekilemeden asayiş haberine geldik"

Hangi şartlarda olurlarsa olsunlar habere gittiklerini kaydeden Erzurum İhlas Haber Ajansı Haber Müdürü Özge Bozo da, "Bugün nikahımız oldu Yakutiye Belediyesinde ve evet der demez asayiş haberine çıkmak zorunda kaldık. Gazeteci olduğumuz için sürekli hazır halde bekliyoruz. Ne olursa hangi şartlarda olursa olsun koşup geliyoruz. Nikahtan sonra bir asayiş haberine geldik bir bebeğin evde kilitli kaldığını bize söylediler. İtfaiye ekiplerinin onu kurtarmasını haberleştirmek için olay yerine geldik. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını çektik. Binanın içine girip 5'nci kata çıktığımızda evin kapısını çaldık ve itfaiye ekipleri kapıyı açarak bizi çiçekle karşıladılar. Nikahımız olduğu için böyle bir sürpriz hazırlamışlar. Daha doğru düzgün nikah fotoğrafı bile çekilemeden buraya asayiş haberine koşup geldik" açıklamalarında bulundu.

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Erzurum, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önce nikah kıydılar ardından koşarak haber yapmaya gittikleri yerde sürprizle karşılaştılar - Son Dakika

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