Önce şampiyonluk, sonra milli takım

Diyarbakır Peyasspor Kulübü, hokeyde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.

Diyarbakır Peyasspor Kulübü, hokeyde Türkiye şampiyonluğuna ulaştı.



Türkiye Hokey Federasyonu Başkanlığı'nın 2019 yılı faaliyet programında yer alan U-16 S-5 1. Lig müsabakaları 25-28 Mayıs tarihleri arasında Osmaniye'de yapıldı. U16 liglerinin en üst seviyesi olan ve 8 takımın yer aldığı şampiyona, milli takıma girecek oyuncuların da belirlenmesini sağladı. Toplamda dört gün süren müsabakalarda tüm maçlarını kazanan Diyarbakır Peyasspor, ligi namağlup şampiyon olarak tamamladı.



Diyarbakır Peyaspor Kulüp Başkanı Mehmet Veysi Koyun, 2019 Anadolu Yıldızlar Ligi şampiyonu olan takımlarının Osmaniye'de de tarihi bir başarıya imza atarak, elde ettiği dereceleri perçinleştirdiklerini söyledi. Koyun, genç ve bir birinden yetenekli oyuncularıyla Türkiye'nin en önemli kulüpleri arasında yer aldıklarını belirtti. Koyun, Osmaniye'de gerçekleşen şampiyonada, sporcularının çok iyi bir performans sergileyerek, Türkiye birinciliğini bileklerinin hakkıyla elde ettiklerini vurguladı. Koyun, şöyle dedi:



"Bu şampiyonluk ile başarımız perçinlemiş oldu. Türkiye'nin en iyi takımlarının yer aldığı bu şampiyonayı namağlup olarak tamamlamak bize ayrı bir gurur kaynağı oldu. Bu şampiyonada çok iyi mücadele eden ve Diyarbakır'a önemli bir kupa kazandıran tüm sporcularımı ve teknik heyetimi kutluyorum."



4 sporcu milli takım kampında



Osmaniye'de gerçekleşen müsabakaların aynı zamanda milli takıma girecek sporcuların belirleneceği bir şampiyona olduğuna dikkat çeken Koyun, "Her açıdan önemli olan Osmaniye'deki şampiyona da milli takım aday kadrosunda yer alacak sporcularda belirlendi. Milli takım antrenörlerinin yakından takip ettiği müsabakalarda sporcularımız Hakim Taşar, Ömer Demirtop, Yılmaz Karabulut ve Eyüp Acet milli takım kampına alındılar. Federasyon başkanlığının olimpiyatlar İçin hedeflenen kadronun U16 takımı özelliği taşımaktadır. Milli takımın en önemli sporcuları arasında yer alan sporcularımızın başarısı bizleri ayrıca çok sevindirmişti" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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