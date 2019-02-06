Son Dakika Haberleri: Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" Kampanyası

1 saat önce

İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta etkinlik gerçekleştirildi.

Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın
İçişleri Bakanlığının başlattığı "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" kampanyası kapsamında Diyarbakır, Bingöl, Elazığ ve Şırnak'ta etkinlik gerçekleştirildi.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde düzenlenen etkinlikte, trafik kazaları nedeniyle çok sayıda kişinin öldüğünü veya yaralandığını söyledi.

Yayalarla ilgili farkındalığı artırmak amacıyla "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" sloganıyla kampanya başlattıklarını belirten Çataklı, "Trafik, terörün kat kat ötesinde bedeller ödediğimiz bir konu." ifadesini kullandı.

Çataklı, şunları kaydetti:

"Özellikle trafikte yayaların önceliği hususunu ortaya koymak, farkındalık oluşturmak bakımından çok hayırlı, çok önemli bir faaliyeti burada başlatıyoruz. Bu konuda bütün kurum ve kuruluşlarımızdan, özellikle sivil toplum kuruluşlarımızdan, öğrencilerimizden ciddi bir destek de bekliyoruz. Biliyoruz ki idare ve bürokrasiyle tek başına bu işlerin üstesinde gelmek mümkün olmayacak. O sebeple halkımızın her kesiminden desteğe ihtiyacımız var."

Uygulamada Çataklı, araç sürücülerine etkinlikle ilgili bilgi verdi.

Daha sonra Çataklı, Devlet Su İşleri 10. Bölge Müdürlüğünde sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle düzenlenen toplantıya katıldı.

Bingöl

Bingöl İl Emniyet Müdürü Metin Akay, Dörtyol Kavşağı'nda düzenlenen etkinlikte, trafik güvenliği açısından sürücülerin yayalara geçiş önceliği vermesi gerektiğini söyledi.

Akay, "Belirtilen şartlarda yayalara geçiş önceliğinin verilmemesi durumunda araç sürücülerinin kusurlu olacağı unutulmamalıdır." dedi.

Konuşmanın ardından Vali Yardımcısı Taner Bolat, Akay, Şoförler Cemiyeti Başkanı Ali Bayram sürücülere bilgi verip broşür dağıttı.

Elazığ

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, valilik binası önünde düzenlenen programda, kampanyayla farkındalık oluşturmak istediklerini ifade etti.

Toplumu ve sürücüleri bilinçlendirmek, bu konuda daha duyarlı hale getirmek amacıyla etkinliğin yapıldığına dikkati çeken Kaldırım, "Trafik kurallarına uyulmamasından dolayı maalesef can kayıpları oluyor. Alınacak tedbirlerle can ve mal kaybını en aza indirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Şırnak

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Orgeneral Edip Başer İlkokulu önünde düzenlenen etkinlikte, uygulamayla yaya güvenliğinin sağlayacağını dile getirdi.

Polis memurunun, trafik ışığı veya levhasının bulunmadığı yaya geçitlerinde sürücülerin yavaşlamak zorunda olduğunu belirten Aktaş, uygulamayla vatandaşın can güvenliğinin sağlanmak istendiğini kaydetti.

Daha sonra öğrenciler, trafik polislerine eşlik ederek, yayaların geçişini sağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:05 Kaynak: AA

Elazığ, Bingöl, Diyarbakır, Güncel
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