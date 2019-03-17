"Öncelikli dönüşümü TOKİ ve İller Bankası desteğiyle sağlayacağız"
1 saat önce
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
, "Önümüzdeki süreçte 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun 1,5 milyon konutu, acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak istiyoruz" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:55
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