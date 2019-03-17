Son Dakika Haberleri: "Öncelikli dönüşümü TOKİ ve İller Bankası desteğiyle sağlayacağız"

"Öncelikli dönüşümü TOKİ ve İller Bankası desteğiyle sağlayacağız"

1 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki süreçte 6,7 milyon konutun dönüştürülmesi gerekiyor. Bunun 1,5 milyon konutu, acil ve öncelikli dönüşüm yapılması gereken alanlar. Bu alanlara ilişkin de yılda 300 bin konut yapmak istiyoruz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 01:55 

Murat Kurum, Ekonomi
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