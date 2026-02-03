ÖNDER ve Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

ÖNDER ve Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

03.02.2026 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay ile kan bağışı seferberliği başlattı, toplumda iyilik hareketi hedefleniyor.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay işbirliğiyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Derneğin Fatih'teki genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, "İyilik Kanımızda Var" projesinin çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Alkan, "Bu projenin Türkiye çapında uygulanması gençlerimizde, genç neslimizde bir bilinç ve bir uyanma, iyilik hareketi başlatmak için de güzel bir hayırlı iş olduğunu düşünüyorum." dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da kendilerinin iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensupları olduğunu dile getirdi.

Kızılay ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında şubat ayı itibarıyla ÖNDER olarak Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattıklarını belirten Ceylan, "Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ceylan, insan hayatına dokunan her çalışmanın, aynı zamanda kardeşliğin, merhametin ve sorumluluğun ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ÖNDER'in yaygın teşkilat yapısı ve gönüllü gücü ile Türk Kızılayın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, imam hatip mezunlarımızı ve mensuplarımızı kapsayan geniş gönüllü ağımız aracılığıyla kan bağışına katılımı artırmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerimizi Türkiye genelindeki Kızılay kan bağışı noktalarına yönlendirerek düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Türk Kızılayımız tarafından her bağışçımız adına dikilen üç fidanla da çevre ve doğaya olan duyarlılığımızı ortaya koyacağız. Bu kampanyanın sağlık sistemine katkı sunmanın ötesinde, ülkemizde örnek bir dayanışma ve iyilik hareketine dönüşmesini arzu ediyoruz."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç ise yaptıkları bütün işlerde olduğu gibi bu işte de, insan hayatını merkeze alan çok önemli bir işbirliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şifa bekleyenlere şifa olmaları gerektiğini söyleyen Koç, "O sebepten ötürü aslında kan bağışçılığı tek bir sefere mahsus olan bir iş değil. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Nasıl sizler imam hatip vesilesiyle ÖNDER gönüllüleriyseniz kan bağışı gönüllüsü de olmanız gerekiyor. Bunun farkındalığını çevremize iletmemiz, bunun önemini ailemize, arkadaşlarımıza nakşetmemiz gerekiyor." dedi.

Açıklamaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç kampanya kapsamında kan verdi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Kızılay, İyilik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖNDER ve Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu Hepsini ateşe verdi Kontrol etmek için eve gitti, eşyaları görür görmez şok oldu! Hepsini ateşe verdi
Netanyahu’dan İran’a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek Netanyahu'dan İran'a açık tehdit: Bize saldıran herkes dayanılmaz sonuçlarla yüzleşecek
Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı Jandarma çevirmesinden kaçtığı anları sosyal medyada paylaştı, kısa sürede yakalandı
Başsavcı Gürlek’in açtığı dava sonuçlandı: CHP’li isimler 300 bin TL ödeyecek Başsavcı Gürlek'in açtığı dava sonuçlandı: CHP'li isimler 300 bin TL ödeyecek
Kırmızı kart Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli’de olanlar oldu Kırmızı kart! Fenerbahçe öne geçti, Kocaeli'de olanlar oldu
Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi Fenerbahçe'nin transfer gündemindeki Mateta, sağlık kontrollerinden geçemedi

17:24
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı
17:13
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ’’Beni affedin’’ yazmış
Eşi ve oğlunu öldürüp intihara kalkışan sanık, kanla ''Beni affedin'' yazmış
17:09
Trabzonspor’da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
Trabzonspor'da Fenerbahçe maçına günler kala korkutan sakatlık
17:02
’’Türkiye’de 100 bine yakın çocuk kayboldu’’ iddialarına yalanlama
''Türkiye'de 100 bine yakın çocuk kayboldu'' iddialarına yalanlama
16:42
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
15:29
Büyük tepki çeken ’sahiplendirme’ ilanı’ Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Büyük tepki çeken 'sahiplendirme' ilanı'! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2026 17:48:33. #7.11#
SON DAKİKA: ÖNDER ve Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.