ÖNDER ve Kızılay'dan Kan Bağışı Kampanyası

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, Türk Kızılay işbirliğiyle ülke genelinde başlattığı kan bağışı kampanyasına ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Derneğin Fatih'teki genel merkez binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, "İyilik Kanımızda Var" projesinin çok kıymetli ve değerli olduğunu söyledi.

Alkan, "Bu projenin Türkiye çapında uygulanması gençlerimizde, genç neslimizde bir bilinç ve bir uyanma, iyilik hareketi başlatmak için de güzel bir hayırlı iş olduğunu düşünüyorum." dedi.

ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan da kendilerinin iyiliği, dayanışmayı ve insan hayatını her şeyin üzerinde tutmayı şiar edinmiş bir camianın mensupları olduğunu dile getirdi.

Kızılay ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında şubat ayı itibarıyla ÖNDER olarak Türkiye genelinde kapsamlı bir kan bağışı seferberliğini başlattıklarını belirten Ceylan, "Bu seferberliği yalnızca bir kampanya olarak değil uzun vadeli ve düzenli bir kan bağışı kültürünün oluşmasına vesile olacak güçlü bir toplumsal çağrı olarak görüyoruz." diye konuştu.

Ceylan, insan hayatına dokunan her çalışmanın, aynı zamanda kardeşliğin, merhametin ve sorumluluğun ifadesi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"ÖNDER'in yaygın teşkilat yapısı ve gönüllü gücü ile Türk Kızılayın kurumsal tecrübesini bir araya getirerek 81 ilde eş zamanlı yürütülecek bu çalışma ile ülkemizin dört bir yanında kalıcı bir iyilik hareketi başlatmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, imam hatip mezunlarımızı ve mensuplarımızı kapsayan geniş gönüllü ağımız aracılığıyla kan bağışına katılımı artırmayı amaçlıyoruz. Gönüllülerimizi Türkiye genelindeki Kızılay kan bağışı noktalarına yönlendirerek düzenli, planlı ve sürdürülebilir bir bağış süreci oluşturmayı hedefliyoruz. Türk Kızılayımız tarafından her bağışçımız adına dikilen üç fidanla da çevre ve doğaya olan duyarlılığımızı ortaya koyacağız. Bu kampanyanın sağlık sistemine katkı sunmanın ötesinde, ülkemizde örnek bir dayanışma ve iyilik hareketine dönüşmesini arzu ediyoruz."

Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç ise yaptıkları bütün işlerde olduğu gibi bu işte de, insan hayatını merkeze alan çok önemli bir işbirliğini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Şifa bekleyenlere şifa olmaları gerektiğini söyleyen Koç, "O sebepten ötürü aslında kan bağışçılığı tek bir sefere mahsus olan bir iş değil. Bunun farkına varmamız gerekiyor. Nasıl sizler imam hatip vesilesiyle ÖNDER gönüllüleriyseniz kan bağışı gönüllüsü de olmanız gerekiyor. Bunun farkındalığını çevremize iletmemiz, bunun önemini ailemize, arkadaşlarımıza nakşetmemiz gerekiyor." dedi.

Açıklamaların ardından İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Asım Alkan, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Türk Kızılay Genel Başkan Yardımcısı Emre Koç kampanya kapsamında kan verdi.