Ondokuz Mayıs Üniversitesi Devlet Konservatuvarının çevrimiçi panelinde "müzik terapi" ele alındı - Son Dakika

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü tarafından Avrupa 7. Müzik Terapi Günü etkinlikleri kapsamında "Geçmişten geleceğe müzik terapi" konulu çevrimiçi panel düzenlendi.

OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezinin YouTube kanalından gerçekleştirilen panel, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölümü, Müzik Terapi Derneği, Müzik Terapi Akademisi ile Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi.

OMÜ Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Muzaffer Özgü Bulut'un başkanlık ettiği panele Müzik Terapi Derneği Kurucu Başkanı ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müzikoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Burçin Uçaner Çiftdalöz, Giovanni Ferrari Müzik Terapi Okulu Öğretim Elemanı Prof. Dr. Alessio Surian ve Müzik Terapi Akademisi Kurucusu ve Avrupa Müzik Terapi Konfederasyonu Türkiye Temsilcisi Özgür Salur, konuşmacı olarak katıldı.

Çevrimiçi ortamda düzenlenen panelde, müzik terapinin çerçevesi, Türkiye'de ve dünyada uygulamaları ile yaygınlığı, kabul durumu, alanları, hedef grupları, müziğin tarih boyunca sağlık alanında kullanımı ile "Müzik terapist kimdir?" gibi konular ele alındı.

Panelin açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Bulut, panelin, Türkiye'de bu alanda gerçekleştiren tek etkinlik olduğunu söyledi.

Bulut, 2020-2021 akademik yılında müzikoloji lisans programı açmak için Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) başvurduklarını belirterek, "Müzik terapi, Sağlık Bakanlığı tarafından 2014'te geleneksel ve tamamlayıcı tıp kapsamına alındı. 2018 yılında üniversiteler tarafından müzik terapi sertifika programları başlatıldı. Bu kapsamda, ülkemizde akredite lisans programı bulunmayan, yalnız sertifika programları olan müzik terapi alanını tanıtmak ve yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Panele, müzik terapi alanında çalışmalar yürüten akademisyenler, müzik eğitimi, müzik performansı, müzik teorisi, psikoloji, sosyal hizmet, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, ruh sağlığı, fizyoterapi, ergoterapi, özel eğitim ve sağlık alanı çalışanları ve öğrencileri ile konuya merak duyan kişiler katıldı.