Son Dakika Haberleri: Önemli Hizmetleri Halkımızla Buluşturduk"

Önemli Hizmetleri Halkımızla Buluşturduk"

25 dakika önce

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren planladıkları hedefe büyük oranda ulaştıklarını bildirdi.

Önemli Hizmetleri Halkımızla Buluşturduk
Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren planladıkları hedefe büyük oranda ulaştıklarını bildirdi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin tespit edilen ve öncelik sırasına konulan sorunlarının, belirlenen program dahilinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

"Göreve geldiğimiz günden itibaren hedeflediğimiz programın yüzde 90'ına ulaştık." diyen Aydın, "Gerek alt, gerekse üstyapı bakımından önemli hizmetleri belde halkımızla buluşturduk. Geçtiğimiz günlerde beldemize yaptığımız yeni sosyal tesisimizde düzenlediğimiz toplantıyla tüm yapılanları detaylarına kadar halkımıza anlattık. Çalışarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:18 Kaynak: AA

Mustafa Aydın, Kandilli, Aydın, Güncel
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