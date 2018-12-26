Önemli Hizmetleri Halkımızla Buluşturduk"

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren planladıkları hedefe büyük oranda ulaştıklarını bildirdi.

Kandilli Belediye Başkanı Mustafa Aydın, göreve geldikleri günden itibaren planladıkları hedefe büyük oranda ulaştıklarını bildirdi.



Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, beldenin tespit edilen ve öncelik sırasına konulan sorunlarının, belirlenen program dahilinde çözüme kavuşturulduğunu söyledi.



"Göreve geldiğimiz günden itibaren hedeflediğimiz programın yüzde 90'ına ulaştık." diyen Aydın, "Gerek alt, gerekse üstyapı bakımından önemli hizmetleri belde halkımızla buluşturduk. Geçtiğimiz günlerde beldemize yaptığımız yeni sosyal tesisimizde düzenlediğimiz toplantıyla tüm yapılanları detaylarına kadar halkımıza anlattık. Çalışarak yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çırılçıplak Yolda Yürürken Görüntülendi

Sokak Ortasında Çırılçıplak Yürüyen Vatandaş, Görenleri Hayrete Düşürdü

Azmettirici Kocadan Şok Teklif: Çocuğu Size Verelim, Benden Şikayetçi Olmayın

Bahçeli'den Sürpriz Hulusi Akar Çıkışı: Kuran'a, Bayrağa ve Silaha Sahip Çıkmıştır