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Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları - Son Dakika

Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları

20.12.2021 19:54

Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanlarıAFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hafta sonu yaşanan şiddetli kar yağışının ardından ulaşılması zor köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri adeta karla mücadelenin kahramanları oldu.

Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları

AFYONKARAHİSAR Afyonkarahisar'da hafta sonu yaşanan şiddetli kar yağışının ardından ulaşılması zor köy yollarında İl Özel İdaresi ekipleri adeta karla mücadelenin kahramanları oldu. Ekipler yolların kapanmaması için kar kalınlığının zaman zaman 50 santimetreyi bulduğu yerlerde 24 saat mesai yaparak yolları açık tutmayı başardı.

Kette hafta sonu yaşanan kar yağışı sonrası bazı noktalarda kar kalınlığı yer yer 50 santimetreye kadar çıktı. Karla mücadelede Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek çalışmaları bizzat koordine ederek herhangi bir aksaklığa imkan verilmemesi için ilgililere talimat verdi. Yağışın ardından bir çok köy yolunda ise İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personelleri tarafından yolların ulaşıma açık kalması için adeta alarm durumuna geçildi. Ekipler kent genelinde 100 kişilik personelle hafta sonu 18 ilçe, 4 belde de 225 köy ve 19 mahallede karla kıyasıya mücadele etti. Ekiplerin en fazla yol çalışması yaptığı yerler ise 46 köy ve mahalle yoluyla Emirdağ ilçesi olurken onu 25 köy ve mahalle yoluyla Sinanpaşa ilçesi izledi. Şuhut ve Çay ilçelerinde de ekipler yine 20 köy ve mahalle yolunda çalışma yaptı. Karla mücadelenin adeta bilinmeyen kahramanları olan ekipler köy yollarını trafiğe açık tutmak için 24 saat esasına göre fedakarca görev yaptı. Ekiplerin kar kalınlığının 50 santimetreyi bulduğu Küçükkalecik köyünde gerçekleştirdiği yol açma çalışması ise İhlas Haber Ajansı ekipleri tarafından görüntülendi.

"Sahada şuanda 90 araç, 100 personelimiz var"

Afyonkarahisar İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü Faik Karakoç, meteorolojik verilere göre, gerekli tüm hazırlıklarını önceden yaptıklarını kaydederek, "Sahada şuanda 90 araç, 100 personelimiz var. Karla mücadele 421 köyde aktif olarak devam etti. 18 ilçede 421 köyde tüm yollarımızı açtık. Çalışma yaptığımız Küçükkalecik köyünde yaklaşık 50 santimetre kar vardı ama köyümüzün yollarını açtık. 7 gün 24 saat karla mücadeleye devam ediyoruz, gece gündüz hizmete devam ediyoruz" dedi.

Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları
Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları
Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları
Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları

Gökmen Çiçek, Karahisar, Tragger, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Onlar karla mücadelenin bilinmeyen kahramanları - Son Dakika


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