Onların Derdi Sayın Cumhurbaşkanımız Değil"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin manifestosuna değinerek, "Batısı, teröristi, yerli iş birlikçisi olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıyı gerçekleştiren teröristin manifestosuna değinerek, "Batısı, teröristi, yerli iş birlikçisi olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Çünkü onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Onun bu topraklarda temsil ettiği ideal, tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların hamisi ve onları savunan en güçlü ses olması." dedi.



Siirt'teki temaslarını sürdüren Varank, bir düğün salonunda kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin huzurunu ve istikrarını tesis etmenin, bu ülkeyi büyütmenin, bu milleti yüceltmenin mücadelesini verdiklerini söyledi.



Varank, Türkiye'nin eski antidemokratik uygulamalarının, ayrımcı politikalarının tamamının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK Parti hükümetleri tarafından kaldırıldığını vurgulayarak, "Bölgemizde istismar siyasi yürütenler, ideolojik palavralarıyla milletimizin geleceğini çalmak isteyenler işte bu zeminlerini kaybetmenin telaşındalar." diye konuştu.



-"Mücadele ede ede özgürlüklerimizi genişlettik"



"Eski Türkiye'nin iklimini sizler çok iyi hatırlarsınız. Türküler, s¸arkılar, anaların kendi yavrularıyla konus¸ması ve kitaplar yasaktı. Çocuklara koyulan isimlerde bile yasaklar vardı. Anlamsız ayrımcı politikalarla vatandaşlarımız mağdur ediliyordu." ifadesini kullanan Varank, şunları kaydetti:



"Giyiminden kuşamından dolayı devletten hizmet alamayan, ikinci sınıf vatandaş muamelesi gören insanlarımız vardı. İşte tüm bu utanç duvarlarını yıkan, kimsenin atamadığı adımları cesaretle, büyük bir dirayetle atan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan oldu. Biz bu mücadeleyi yürütürken yanımızda kimse yoktu. HDP, CHP yoktu. Biz bunlarla mücadele ede ede özgürlüklerimizi genişlettik. Biz bunlarla çarpışa çarpışa kardeşliğimizi, birliğimizi, beraberliğimizi sağlamlaştırdık."



"Hakkari tarihinde hiç olmadığı kadar Antalya'ya yakın"



Şimdi bunların kol kala girdiğini işaret eden Varank, "Bunların tek amacı var. Doğu ile batıyı bir birinden uzaklaştırmak. Bizim şu 17 senede yaptığımız en büyük icraat bölgelerimiz arasındaki kopukluğu, ayrılığı, gayrılığı bitirmek oldu. Şimdi Siirt tarihinde hiç olmadığı kadar İstanbul'a yakındır. Hakkari tarihinde hiç olmadığı kadar Antalya'ya yakındır ama bunlar bu birlikteliğe karşılar." dedi.



"Tercihlerini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaklar"



Bakan Mustafa Varank, bölge güvenlik güçlerinin operasyonu sayesinde huzur ve güven sağlandığına işaret ederek, şunları söyledi:



"Son birkaç yılda yakalanan huzur ortamının kıymetini çok iyi bilmemiz lazım. Bu şehre yatırım ve hizmet için Siirt belediyesine gönderilen paraların Kandil'e akıtıldığı bir dönemi maalesef yaşadık. Ben Siirtli kardeşlerimin, 31 Mart'ta tercihlerini hizmet ve eser siyasetinden yana kullanacaklarına yürekten inanıyorum. İnşallah Siirtli kardeşlerim kimlik ve istismar siyaseti yürütenlere 31 Mart'ta çok güçlü bir ders verecekler."



"Çok ilginç ibareler var"



Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik saldırıya değinen Varank, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz bu terörist geride bir manifesto bıraktı. Bu manifestoda çok ilginç ibareler var. Bu terörist 'Ezeli düşmanımız Türklerin lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı öldürmemiz, İstanbul'daki camileri yıkmamız ve Ayasofya'yı tekrar kilise haline dönüştürmemiz lazım.' diye yazmış. Batısı, teröristi, yerli işbirlikçisi de olur olmaz Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Çünkü onların derdi Sayın Cumhurbaşkanımız değil. Onun bu topraklarda temsil ettiği ideal, tüm dünyadaki mazlumların, mağdurların hamisi ve onları savunan en güçlü ses olması."



Programa, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Osman Ören, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Hilmi Atabay, AK Parti Siirt Belediye Başkan Adayı Ali İlbaş ve AK Parti İl Başkanı Fuat Özgür Çalapkulu da katıldı.

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