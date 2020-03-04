Online eğitim pazarı üniversitelerin desteğiyle büyüyor

Dijital çağ bireylere yeni öğrenme metotlarını kazandırırken, eğitim teknolojileriyle birlikte online eğitim pazarı her geçen gün büyüyor. Son 20 yılda dünya genelinde yüzde 900 büyüyen online eğitim pazarının 2025'te 350 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Pazarın genişlemesinde sertifikalı eğitim programlarını dijitale taşıyan üniversiteler başı çekiyor.



Pek çok alanda olduğu gibi eğitimde de yeni bir dönem başlatan dijital çağda, zaman ve mekan sınırını ortadan kaldıran online eğitimler, meslek edinmek veya yeni alanlarda uzmanlaşmak isteyenler için büyük avantajlar sağlıyor. Araştırmalar, öğrencilerin kendi hızlarında öğrenebilecekleri kişiselleştirilmiş bir öğrenme deneyimi sunan online eğitimlerin bilgilerin akılda kalma oranını yüzde 25 ila yüzde 60 arasında artırdığını gösteriyor.



Türkiye'de yaygın eğitime katılım oranı Avrupa ortalamasının yarısında



Eğitim ve kariyer platformu Meslekburda.com'un incelediği Eurostat verilerine göre Avrupa'da mesleki yaygın eğitimler, tüm eğitim kategorilerinin yüzde 80'ini oluşturuyor. Örgün eğitime ek olarak uzmanlaşmak istedikleri herhangi bir alanda eğitime katılım oranında Avrupa ortalaması yüzde 45'in üzerindeyken Türkiye'de ise bu oran yüzde 21'de kalıyor. Ancak son dönemde artan online eğitim platformlarıyla bu oran ülkemizde de artışa geçti. Online eğitim pazarındaki büyümede, sertifikalı eğitim programlarını dijitale taşıyan üniversitelerin etkisi dikkat çekiyor.



Üniversite destekli online eğitimler Türkiye'nin nitelikli iş gücü açığını kapatacak



Online eğitimlerin anlamayı kolaylaştıran verimli bir süreç sunduğunu belirten Meslekburda.com Koordinatörü Ramazan Karahasan, üniversitelerin desteğiyle özellikle mesleki yetkinlik kazanma konusunda hem öğrenciler hem de sektörler için yeni bir dönemin başladığını vurguladı. Karahasan, "İnternet erişimi ile birlikte eğitimler artık herkes için ulaşılabilir hale geldi. Sertifikalı eğitim programlarını dijital ortamda sunmaya başlayan üniversiteler ise erişim kolaylığının nitelikli projelere dönüşmesinde en büyük destekçi. Online eğitim pazarının üniversitelerin artan desteğiyle daha da ileri giderek pek çok sektörün nitelikli personel açığını kapatacağını öngörürüz" dedi.



Biruni ve Beykoz Üniversitesi'nden online sertifikalı eğitimler



Üniversitelerin Sürekli Eğitim Merkezleri ile yaptıkları anlaşmalar kapsamında düzenlenen örgün mesleki eğitim programlarıyla nitelikli personel açığını kapatarak ülke ekonomisinin gelişmesine katkı sağlamayı amaçladıklarını belirten Ramazan Karahasan, Biruni Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi işbirliğiyle verilen online eğitimlere ilişkin bilgi verdi. Karahasan, "Meslekburda Eğitim ve Kariyer Platfromu olarak günümüz bilgi toplumunda eğitimin sadece gündelik hayatın yaşanması için değil, geleceğin de güvence altına alınması için elzem olduğuna inanıyor, çalışan ve üreten insanın yaşam boyu eğitimini sürdürülebilir kılmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda işbirliği içinde olduğumuz Biruni Üniversitesi ve Beykoz Üniversitesi desteğiyle aile danışmanlığı, yaşam koçluğu, çocuk gelişimi, emlak danışmanlığı, öğrenci koçluğu, hasta kabul ve tıbbi sekreterlik gibi pek çok alanda sertifikalı uzmanlık eğitimleri sunuyoruz. İşverenlerin açısından da nitelikli personel ayırdını kolaylaştıran bu çalışmaların yeni eğitim metotları ve işbirlikleri oluşturmaya vesile olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL