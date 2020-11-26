Onlıne kitap buluşmaları, öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırıyor - Son Dakika

Okuduğunu Anlama Projesi kapsamında online kitap buluşmaları gerçekleştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilere akıcı okuma becerisi kazandırmayı hedefliyor. Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "Öğrencilerimizin yaş gruplarına uygun kitapların yazarlarıyla gerçekleştirdiğimiz online kitap buluşmaları, okul dışında da yaşamı anlama, yaşama katılma ve yaşamda rol üstlenme becerilerine katkı sağlıyor" dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencileri, yazarlarla online platformda bir araya geliyor. Pandemi önlemleri sebebiyle online olarak gerçekleşen kitap buluşmalarında, öğrenciler Yazar Gülten Dayıoğlu ile "Parbat Dağı'nın Esrarı", Yazar Dicle Keskinoğlu ile "Gökyüzünden Gelen Gri Tüy", Yazar Miyase Sertbarut ile "Dedemin Sihirli Dükkanı", Yazar Pelin Güneş ile "Konakta Neler Oluyor?" ve Yazar Murat Yığcı ile "Özgüvenli Olmak İstiyorum" kitap söyleşisine katıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ortaokul Koordinatörü Dr. Çiğdem Mollaibrahimoğlu, "Doğa Kolejine özgü okuduğunu anlama programımızla öğrencilerimize akıcı okuma becerisi kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize işlevsel okuryazarlık ve okuduğunu anlama becerisi kazandırmak için kitap buluşmalarımızı online gerçekleştiriyoruz" dedi.

"15 BİN ADET KİTAP SELDEN ETKİLENEN OKULLARA GÖNDERİLDİ"

Ortaokul Koordinatörü Dr. Mollaibrahimoğlu, "Toplumların yaratıcılık, hayal gücü, okuduğunu anlama ve global düşünme becerilerini geliştiren kitap, yeni bir dünyanın kapılarını açar. Öyle ki eğitim ve refah seviyesi yüksek toplumlar, kitap okuma alışkanlığı gelişmiş toplumlar olarak adlandırılır. Sosyal sorumluluk bilinci ve kitap sevgisi gelişmiş öğrencilerimiz, sel felaketinden etkilenen okulların kütüphaneleri için topladıkları 15 bin adet kitabı Giresun'a ulaştırdı. Kitapların, öğrencilerimizin eğitim-öğretim hayatında önemli bir yeri ve değeri var" diye konuştu.

"OKUDUĞUNU ANLAMA, BAŞARIYLA İLİNTİLİDİR"

Eskiden gerek eğitim gerekse yaşam için 'bilmek' yetiyorken günümüzde 'bilmenin yanında ileri düzeyde anlamanın' bir zorunluluk haline geldiğini belirten Dr. Mollaibrahimoğlu, "Okuma eğitiminin erken yaşlarda başlaması ve üzerinde ciddiyetle durulmasının, öğrencilerin algılama becerilerinin gelişiminde büyük bir etkisi olduğu bilinciyle; nitelikli öğretmen eğitimleri, nitelikli yayın ve programlar çerçevesinde okuduğunu anlama programımızı her geçen gün daha da geliştiriyoruz. Okuduğunu anlama eyleminin, başarı ile doğrudan ilintili olduğunun bilincinde olmalıyız" ifadelerini kullandı.