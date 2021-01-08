Gaziantep ürünleri "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programında tanıtıldı - Son Dakika

Gaziantep ürünleri "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programında tanıtıldı

08.01.2021 14:08
Gaziantep ürünleri

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Antalya Ticaret Borsası ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde online gerçekleştirilen "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programına katıldı.

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Antalya Ticaret Borsası ile Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde online gerçekleştirilen "Sizin Oraların Nesi Meşhur" programına katıldı.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Gürsel Cingöz'ün moderatörlüğünde gerçekleştirilen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım, Gaziantep Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ile Gaziantep İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da katılarak kent ile ilgili bilgiler verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, tarihi İpekyolu üzerinde bulunan Gaziantep'in, eski çağlardan buyana gerek ticaret, gerekse mutfak kültürüyle dünyanın en önemli merkezlerinden birisi olduğunu vurguladı.

Kentin farklı kültürel zenginlikleri bünyesinde barındırdığına dikkati çeken Ünverdi, şunları kaydetti:

"Geleneksel el sanatları ve mutfak kültürü ile büyük bir tarihi mirasa ev sahipliği yapan Gaziantep, günümüzde de tüm dünyanın gözünün üzerinde olduğu bir şehirdir. Bu kültürel mirası korumak, yaşatmak ve milli kültürü oluşturan yöresel zenginlikleri gelecek nesillere aktarmak adına Gaziantep Sanayi Odası tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında şehrimize özgü Antep baklavası, kutnu kumaşı ve Antep katmerinin coğrafi işaret tescili alındı."

Girişimciliği ile ön plana çıkan Gazianteplilerin, Türkiye'nin ilk AB tescilini Antep baklavasına alarak bunu bir kez daha gösterdiğini ifade eden Ünverdi, Antep katmerinin de 2017 yılında patentinin alındığını, kutnu kumaşının da Türkiye'de yalnızca Gaziantep'te dokunan ipekli bir dokuma türü olduğunu vurguladı.

Ayrıca AB'den tescil alınabilecek çok sayıda ürün olduğunu dile getiren Ünverdi, "Kurumlarımızca bu 64 ürünün yanında kentimize özgü diğer yöresel ürünlerimizin tescil çalışmaları da devam ediyor. Bu noktada kentimizin değerlerine tüm oda ve borsalarımız, belediyelerimiz, derneklerimiz, vakıflarımız ve kurumlarımızla sahip çıkmaya devam ederek, kültürel mirasımızı korumayı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Gaziantep ürünleri Sizin Oraların Nesi Meşhur programında tanıtıldı
Gaziantep ürünleri Sizin Oraların Nesi Meşhur programında tanıtıldı
Gaziantep ürünleri Sizin Oraların Nesi Meşhur programında tanıtıldı
Gaziantep ürünleri Sizin Oraların Nesi Meşhur programında tanıtıldı

Gaziantep Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Gaziantep, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Gaziantep ürünleri 'Sizin Oraların Nesi Meşhur' programında tanıtıldı - Son Dakika Ekonomi


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