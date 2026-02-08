Onuachu: 3 Puan Çok Önemli

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Samsunspor'u 3-0 yenen Trabzonspor'da Nijeryalı golcü Paul Onuachu, önemli bir 3 puan aldıklarını söyledi.

Onuachu, iki gol attığı maçın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, karşılaşmanın zorluk derecesine dikkati çekerek, "Bu, çok zor bir maçtı. Buraya gelip 3 puan kazanmak zorundaydık. Kolay bir iş değil. Üç puan çok önemli." dedi.

Golleriyle ilgili değerlendirmede bulunan 31 yaşındaki oyuncu, bireysel başarının takım oyunu sayesinde geldiğini belirterek, "Gollerle ilgili kendime güveniyorum, zaten bunun için buradayım. Ama bunda bana yardımcı olan çok iyi takım arkadaşlarım var." diye konuştu.

Gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına da değinen Onuachu, "Bu maç, zor bir maç elbette. Fenerbahçe iyi bir takım, iyi bir kadroya sahip. Ama Trabzon'a gelecekler, kolay olmayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Taraftar desteğine güvendiğini dile getiren tecrübeli futbolcu, "Takım arkadaşlarıma da güveniyorum. Şehrimize güveniyorum. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.