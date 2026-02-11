OPEC Günlük Petrol Üretimi Düştü - Son Dakika
Ekonomi

OPEC Günlük Petrol Üretimi Düştü

11.02.2026 16:22
OPEC'in ocak ayındaki ham petrol üretimi 28.453 milyon varile gerileyerek azaldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, ocak ayında önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, geçen ay üretimde en fazla artış Irak'ta görüldü. Ülkede günlük üretim 38 bin varil artışla 4 milyon 157 bin varile çıktı.

Üretimin en çok düştüğü ülkeler ise Venezuela ve İran oldu. Venezuela'da günlük üretim 87 bin varil azalarak 830 bin varile gerilerken, İran'da günlük üretim 81 bin varil düşüşle 3 milyon 129 bin varil oldu.

Böylece OPEC'in günlük ham petrol üretimi, ocakta önceki aya göre 135 bin varil azalarak 28 milyon 453 bin varile geriledi.

Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük toplam ham petrol üretimi aynı dönemde 439 bin varil azalarak 42 milyon 448 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, talep tahminini korudu

OPEC, bu yıl ve gelecek yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü değiştirmedi.

Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 460 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 60 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin bu yıla kıyasla günlük 1 milyon 340 bin varil artarak yaklaşık 107 milyon 860 bin varil olacağı öngörülüyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Opec

