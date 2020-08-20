OPEC+ sonrası Brent 45 dolarda - Son Dakika

OPEC+ sonrası Brent 45 dolarda

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, petrol piyasalarında toparlanmanın öngörülenden yavaş geliştiği yaklaşımının ağırlık kazandığına ilişkin haberler üzerine petrol fiyatları geriledi.

OPEC+ sonrası Brent 45 dolarda, System.String[]

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve müttefiklerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, petrol piyasalarında  toparlanmanın öngörülenden yavaş geliştiği yaklaşımının ağırlık kazandığına ilişkin haberler üzerine petrol fiyatları geriledi.

OPEC+ grubunun Birleşik Teknik Komitesi toplantısında, hedeflenen üretim kısıntısı miktarına ulaşabilmek için günde ortalama 2.3 milyon varil daha kısıntı yapılması gerektiğine ilişkin açıklamalarla 46 doların üzerine yükselen Brent petrolün varil fiyatı 45 doların da altına indikten sonra bu düzeye döndü.

Toplantıdan sonra açıklanan raporda, petrol arz ve talebi arasındaki farkın giderek kapandığı da belirtildi,Toplantıda, OPEC+ Bakanlar Birleşik İzleme Komitesi (JMM) toplantısının 17 Eylül'de yapılması, bu toplantıdan bir gün önce de OPEC+ Birleşik Teknik Komite'nin toplanması kararlaştırıldı.Altın fiyatları yeniden yükseldiği 2,010 doların üzerinden 2,000 dolar düzeyinin altına döndükten sonra, 1,950 doların da altına indi.Küresel emtia piyasalarında;Brent petrol yüzde 1.71 düşüşle 45.38 dolar,Batı Teksas yüzde 1.93 düşüşle 42.13 dolar,altın yüzde 0.46 artışla 1,937.56 dolar,gümüş yüzde 1.50 artışla 27.10 dolar,bakır yüzde 1.38 artışla 6,690.00 dolar,platin yüzde 0.63 artışla 917.02 dolar,paladyum yüzde 0.63 artışla 2,173.14 dolar düzeyindeydi.İç piyasada ise, gram altın 456 liraya, çeyrek altın 749 liraya, Cumhuriyet altını da 2,990 liraya geriledi. Troy Kıymetli Madenler'in "Kıymetlilerin tamamı kırmızıda kapandı" başlıklı analizinde, altının, hafta başından beri kayıplarını telafi etme arzusuyla 2,000 dolar/onsa kadar çıkmasına karşın, dünkü seansta sert satıcılı kayıp yaşadığı bir günü geride bıraktığı anımsatıldı ve şöyle denildi: "Sarı maden, seansın en yüksek seviyesini 2,006 dolar/onsla kaydettikten sonra, seans boyu aşağı yönlü seyretti. "Dün Dolar endeksinde toparlanmanın yüzde 1'e kadar çıkması, kıymetli madenlere sert satış getirdi. "Diğer taraftan günün önemli gelişmeleri FED tutanaklarının açıklanmasıydı. Tutanaklarda Fed'in virüs salgınının ekonomik gelişmeler üzerinde etkili olmaya devam edeceğini vurgularken, düşük faiz ortamında ekonominin nasıl büyüme göstereceği tartışıldığı görüldü."Fed toplantı tutanakları sonrası, altın tarafında satış derinleşirken, sarı maden dünkü seansı 1,929 dolar/onstan tamamladı ve günlük bazda yüzde 3.8 değer kaybetmiş oldu. "Gümüş de benzer şekilde satıcılı bir günü geride bıraktı. Seans boyu satıcılı bir seyir içerisinde hareket eden beyaz maden, 26.49 dolar/onsa kadar geri çekildi. Günü 26.71 dolar/onstan tamamlayan beyaz maden yüzde 3.4 kaybı hanesine yazmış oldu. "Platin, 965 dolar/onstan başladığı günü 932 dolar/onsla tamamlarken, yüzde 3.4'lük değer kaybetti."Paladyum da diğer kıymetliler gibi günü kırmızıda kapatmasına rağmen, günün en az değer kaybeden kıymetli madeni oldu. 2,152 dolar/ons seviyesinden tamamladığı günü yüzde 2.4 kayıpla tamamlamış oldu.

"Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası'nda dünkü seansta altın işlemleri dünya fiyatlarının üzerinde 1-2 dolar/onsla gerçekleşti. Borsa İstanbul'da toplamda 2,109 kg altın, 1,598 kg gümüş işlemiyle seans tamamlandı."


Maden, Opec, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:34

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi OPEC+ sonrası Brent 45 dolarda - Son Dakika Ekonomi
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