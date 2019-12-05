Son Dakika Haberleri: OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi
Son Dakika Güncel OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi - Son Dakika

OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi

6 saat önce

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin (JMMC) petrol üretimini günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini açıkladı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin yer aldığı Ortak Bakanlar İzleme Komitesinin (JMMC) petrol üretimini günlük 500 bin varil daha azaltılmasını tavsiye ettiğini açıkladı.

Novak, Viyana'daki OPEC Genel Merkezi'nde düzenlenen JMMC toplantısının ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Küresel petrol talebinin kış sezonu nedeniyle düşüşe geçtiğine işaret eden Novak, "JMMC bu nedenle yarınki OPEC toplantısında 2020'nin ilk çeyreğinde petrol üretiminin 500 bin varil daha kısılması tavsiyesinde bulundu." dedi.

OPEC'in petrol üretimi anlaşmasına taraf ülkelerin üretim kotalarının da yarınki OPEC toplantısında istişare edileceğini belirten Novak, "Mart ayında yapılacak OPEC toplantısında, anlaşmanın parametrelerini ve uzatılması konusunu ele alacağız. Toplantıya kadar piyasalarda durumu daha net bir şekilde anlayabileceğiz ve bu doğrultuda anlaşmada değişiklikler yapılabilir." şeklinde konuştu.

Yarın Viyana'da OPEC ve petrol üreticisi OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin 7. toplantısı yapılacak ve ardından basın toplantısı düzenlenecek.

OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi

Rusya, Opec, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 08:57 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili belediye başkan yardımcısının, önünde ayağa kalkmayan gence verdiği ceza Melih Gökçek'i isyan ettirdi: Bu adamı acilen partiden atın
Sosyal medya Ceren Özdemir'in doğum gününü kutluyor: İyi ki doğdun Faciadan dönüldü! Anne ve 4 çocuğu, vatandaşların yardımıyla yangından kurtarıldı ABD'yi karıştıran iddia: Orta Doğu'ya 14 bin asker mi gönderilecek?

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 03:24:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: OPEC toplantısı için ilave üretim kısıntı tavsiyesi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]