Opera sahnesinde

Çocuklara sorunların üstesinden gelmeyi, hayallerini gerçekleştirmenin yolunu öğretmeyi amaçlayan "Çocuk Heykel" isimli müzikal küçük sanatseverlerle buluşacak.

Ankara Devlet Opera ve Balesince (ADOB) sahnelenecek, öyküsü Dr. Ayça Nur Kip Akyol'a ait çocuk müzikalinin 6 Ekim'de prömiyeri yapılacak.

Eserin müziklerine imza atan İlke Karcılıoğlu, AA muhabirine, müzikalin bestelerini yapmaktan mutlu olduğunu belirterek, sadece çocukların değil, anne ve babaların da izleyeceği bir müzikal hedeflediklerini söyledi.

"Hikayede öğretici unsurlar var. Öğretmenler Günü'nün anlamına da vurgu yapıyoruz. Toplumun ve bireylerin sevgi ile büyüyebileceğinin mesajını veriyoruz." diyen Karcılıoğlu, çocuklara yönelik eserlerin hassas ve özenli olması gerektiğini bilerek çalıştıklarını dile getirdi.

Karcılıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklar, senfonik bir müzikal dinleyecekler. Sadece 5 kişilik değil, 30 kişilik bir orkestra sahnede olacak. Eğitime çocuktan başlamak çok önemli. Çocuk, enstrümanın sesini duyacak, merak edecek, orkestra çukuruna bakmak isteyecek. Belki bu şekilde müzikle büyüyecek çocuklar.

Melodik besteler var, akılda kalıcı bir eser oldu."

Kostümler ve dekorun çok renkli ve göz alıcı olduğunu dile getiren Karcılıoğlu, çocukları ve ailelerini eseri izlemeye davet etti.

6-13 Ekim'de Leyla Gencer Sahnesi'nde

Librettosu Ali Yoleri ve Ayça Nur Kip Akyol'a ait eserin orkestra şefliğini Nezih Seçkin, çocuk korosu şefliğini Hülya Kazan ile Öykücan Yavşan, rejisörlüğünü de Zeynep Çelen Tamer üstlendi.

Dekor ve kostümü Gürcan Kubilay, koreografisi Victorya Kahraman imzasını taşıyan eser, 6 ve 13 Ekim'de Leyla Gencer Sahnesi'nde sahnelenecek.