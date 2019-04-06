Son Dakika Haberleri: Opera Şölenine Davet

Opera Şölenine Davet

14 dakika önce

İTALYAN Opera Galası, ünlü Amerikalı soprano Latonia Moore, Gürcistanlı tenor Iraklı Kakhidze, bariton Sangmin Lee ve Rhein-Main-Philarmoniker Frankfurt Orkestrası eşliğinde opera şölenine imza atıyor.

Opera Şölenine Davet, System.String[]
İTALYAN Opera Galası, ünlü Amerikalı soprano Latonia Moore, Gürcistanlı tenor Iraklı Kakhidze, bariton Sangmin Lee ve Rhein-Main-Philarmoniker Frankfurt Orkestrası eşliğinde opera şölenine imza atıyor. Verdi'nin ünlü eserleri 'Aida', 'La Traviata' ve 'Rigoletto' ile pazar akşamı saat 18.00'de Alte Oper Frankfurt'ta düzenlenecek gecenin müziksel idaresini, Opera Classica Europa'nın evrensel kondüktörü Hans Friedrich Härle Üstleniyor. 

Biletler tüm tanınmış bilet satış yerlerinde, www.frankfurt.de veya www.operaclassica.de adresinden alınabilir.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:59 

Frankfurt, Güncel
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