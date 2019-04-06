Opera Şölenine Davet
14 dakika önce
İTALYAN Opera Galası, ünlü Amerikalı soprano Latonia Moore, Gürcistanlı tenor Iraklı Kakhidze, bariton Sangmin Lee ve Rhein-Main-Philarmoniker Frankfurt Orkestrası eşliğinde opera şölenine imza atıyor.
İTALYAN Opera Galası, ünlü Amerikalı soprano Latonia Moore, Gürcistanlı tenor Iraklı Kakhidze, bariton Sangmin Lee ve Rhein-Main-Philarmoniker Frankfurt
Orkestrası eşliğinde opera şölenine imza atıyor. Verdi'nin ünlü eserleri 'Aida', 'La Traviata' ve 'Rigoletto' ile pazar akşamı saat 18.00'de Alte Oper Frankfurt'ta düzenlenecek gecenin müziksel idaresini, Opera Classica Europa'nın evrensel kondüktörü Hans Friedrich Härle Üstleniyor.
Biletler tüm tanınmış bilet satış yerlerinde, www.frankfurt.de veya www.operaclassica.de adresinden alınabilir.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 03:59
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