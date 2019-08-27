'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası
58 dakika önce
ABD'nin Oklahoma eyaleti, "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.
ABD'nin Oklahoma eyaleti, bağımlılık yapan ağrı kesicilerin yol açtığı "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.
Oklahoma'ya bağlı Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'a eyaletin en büyük "opioid" krizine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davanın sonucunu açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:15
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