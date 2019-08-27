Son Dakika Haberleri: 'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası
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'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası

58 dakika önce

ABD'nin Oklahoma eyaleti, "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.

'Opioid' krizinde Johnson & Johnson'a 572 milyon dolar tazminat cezası, System.String[]

ABD'nin Oklahoma eyaleti, bağımlılık yapan ağrı kesicilerin yol açtığı "opioid" krizinde rolü olduğu gerekçesiyle ilaç devi firma Johnson & Johnson'a açılan davadan 572 milyon dolar tazminat kazandı.


Oklahoma'ya bağlı Cleveland Bölgesi Yargıcı, Johnson & Johnson'a eyaletin en büyük "opioid" krizine yol açtığı gerekçesiyle açtığı davanın sonucunu açıkladı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Oklahoma, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 09:15 
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