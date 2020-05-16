OPPO, dünyanın ilk 44MP ön kamerası ile evlerde selfie zamanı başlatıyor

OPPO Reno3, sokağa çıkmanın yasak olduğu ve evlerde kalınan bu günlerde, 44MP ön kamerası ile selfie çekimlerinde farkını ortaya koyacağını açıkladı.

OPPO'dan yapılan yazılı açıklamada, ön kamerada en yüksek çözünürlüğe sahip Reno3 ile evlerde çekilecek selfie'lerin, gelecekte bugünlere dönüp bakmak için birer koleksiyon değeri taşıyacağı bildirildi.

En güzel selfielerin OPPO'nun Reno3 modeliyle çekilebileceği belirtilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Dünyanın ilk 44MP ön kamerasına sahip Reno3 ile çekeceğiniz yüksek kaliteli fotoğraflar, gelecekte dönüp bakmanız için birer koleksiyon değeri taşıyacak. Aynı zamanda ön kamerada Gece Modu özelliğini sunan OPPO Reno3 ile karanlık ortamda çekeceğiniz fotoğraflar da hiçbir bulanıklık olmadan üstün görüntü kalitesi sunacak.

AMOLED ekranda dünyanın ilk 44 MP ön kamerasına sahip olan Reno3, ultra gelişmiş fotoğrafçılık performansı sunuyor. Hem selfie hem de video selfie modunda yapılan yakın çekimlerde ultra net kareler çekebilen Reno3, Yapay Zeka Güzellik Modu'nda ise doğal güzelliği yakalıyor. Ön kamerada bulunan gece modu, gece yapılan çekimlerde de farklı bir deneyim yaşatıyor. Çekeceğiniz her güzel fotoğrafla Reno 3 sizi koleksiyoner olmaya davet ediyor."