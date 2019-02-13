Son Dakika Haberleri: Optoma Lh200 Projektör İncelemesi

Optoma Lh200 Projektör İncelemesi

4 saat önce

Optoma profesyonel sinema çözümlerinden, ev ve iş kullanımına kadar geniş bir yelpazede projeksiyon ve ses çözümleri sunan bir marka. Coretronic Group'un bir parçası ve bu grup en büyük DLP üreticileri arasında yer alıyor.

Optoma profesyonel sinema çözümlerinden, ev ve iş kullanımına kadar geniş bir yelpazede projeksiyon ve ses çözümleri sunan bir marka. Coretronic Group'un bir parçası ve bu grup en büyük DLP üreticileri arasında yer alıyor. 1992'de kurulmuş grubun 2016 satışları 2 milyar doların üzerinde gerçekleşmiş.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 08:04 Kaynak: Youtube

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