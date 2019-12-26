Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu - Son Dakika

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu

6 saat önce

Üsküdar'da bulunan bir hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor.

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu, System.String[]

Üsküdar'da bulunan bir hastanede tedavi gören 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası sahip oğlunun ilik nakli olması için Türkiye'yi seçtiklerini belirten anne Christine Balanov, oğlunun sağlık durumuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu.

Moskova'da yaşayan 11 yaşındaki Saba Balanov, öpücük hastalığı olarak da bilinen EBV virüsü nedeniyle, Üsküdar'da geldiği hastanede yoğun bakımda tedavi görüyor. Genetik bir kan hastalığı olan XLP hastası olan ve bu nedenle kanı trombosit üretemeyen Balanov, ilik nakli olup sağlığına kavuşacağı günü bekliyor.

Oğlunun sağlık durumu ile ilgili açıklama yapan anne Christine Balanov, "Biz hastalık olarak üşütme ve XLP hastalığının tedavisi ile uğraşıyorduk. Basit bir üşütmeden başladı. Biz tedavi yolları arıyorduk. İlk olarak onkoloji olarak yüzeye çıktı. Onkoloji araştırmalarını yaptık ve tedavilerin hiçbirine yanıt vermiyordu. Biz de buraya gelme kararı aldık. Bizim birkaç arkadaşımız vardı. Onlar bu hastanelerde tedavi oldular. Bizde de onkoloji hastalığı olduğunu herkes söylediği için artık bu yola geldik. Şu an durumu ağır stabil olarak, ağır olmakla beraber devam ediyor, tabi ki doktorlar bütün imkanlarıyla elinden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorlar. Durumu hala ağır olarak stabil durumda devam ediyor. Doktorlar daha iyi olması için çalışıyorlar. Hastalığı kanla alakalı olduğu için kana bağlı olduğu için kana ihtiyacı var. Trombositlere ihtiyacı var. Günlük olarak Kan donörlerine ihtiyacı var. Oğlumun hastalığı yüzünden sadece kan ihtiyacı var. Herkese buradan sesleniyorum, kan ihtiyacında bizlere destek olsunlar. Kan konusunda yardımcı olsunlar. Genel olarak kan grubu çok nadir olan kan gruplarından olduğu için kan bulmakta zorlanıyoruz biz" diye konuştu.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

İhlas Haber Ajansı, Moskova, Üsküdar, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 05:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öpücük hastalığı nedeniyle komaya girdi! Yaşam savaşı veriyor
Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor Son Dakika: Libya'dan Türkiye'ye resmi talep geldi: Askeri destek istiyoruz

Son Dakika Haberleri
00:28 TOGG'dan "Devrim" mühendislerine saygı duruşu - Son Dakika
00:26 Irak Hizbullahından Berhem Salih'e "yeni Amerika işgali başlatacak" suçlaması - Son Dakika
00:20 Bolu Dağı'nda yoğun kar ulaşımı zorlaştırdı - Son Dakika
00:20 İstanbul'da kaza yapan sürücü, yanındaki çocuğu araçta bırakıp kaçtı - Son Dakika
00:19 KÜÇÜKÇEKMECE'DE SİLAHLI KAVGA: 2 KİŞİ YARALANDI - Son Dakika
23:44 Libya'nın askeri destek istemesinin ardından TSK'nın yurt dışındaki varlığı 12 ülkeye yükselecek - Son Dakika
23:07 20 evin 20'sinde de aynı hastalık bulunan mahalle ölüm korkusuyla yatıp kalkıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2019 00:32:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öpücük hastalığı nedeniyle komaya giren çocuğun annesi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]