Üye Girişi
Oral: "Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz" - Son Dakika

Oral: "Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz"

16.08.2021 11:45
Oral:

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova'da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz" dedi.

17 Ağustos Marmara depreminden dersler çıkarılması gerektiğini söyleyen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Göreve geldiğimiz günden itibaren Altınova'da bu konuda kesinlikle taviz vermiyoruz" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara depreminde birçok vatandaşımızın hayatını kaybettiğini hatırlatan Başkan Oral, "Binlerce insanımız bu depremde yaralandı, yüzbinlerce bina yıkıldı. Depremin ülke gerçeği olduğu hayatımızın her anında hatırlanmalı" diye konuştu.

Ülkemizin birinci derece deprem kuşağında olduğu gerçeğinin hayatımıza yansıması gerektiğini ifade eden Metin Oral, "Ülkemizi büyük üzüntüye boğan bu deprem, bizlere bir ders olmuş ve çok şey öğretmiştir. 17 Ağustos Marmara depremi ile depremin ne olduğunu ve neler yapabileceğini gördük. Deprem kuşağında yaşadığımızı, deprem konusunda yeterince bilgili olmadığımızı, insanları öldürenin deprem değil sağlıksız yapılan binalar olduğunu, binaların yapımında depremin mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini öğrendik. Doğal afetlerde koordinasyonun, kurtarma çalışmalarının ve kurtarma timlerinin ne derece önemli olduğunu, afet öncesinde alınan tedbirlerin hayat kurtardığını ve kötü sonuçları azalttığını öğrendik" dedi.

Başkan Oral yaptığı açıklamada, "Öğrendiklerimiz, bize yaptığımız ve yapacağımız çalışmalarda ışık tutmalıydı. Nitekim öyle de oldu. Halkımızı deprem konusunda bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Depremden sonra inşa ettiğimiz Kültür Merkezi'mizi afetlerde kullanılabilir özelliklerde inşa edildi. İlçemizde yeni yapılan bütün inşaatlarda deprem standartları uygulamaya konuldu. Bunun yanında halkımız özellikle çocuklarımızı bilinçlendirmek için çalışmalar yapıyoruz. Böylesi afetlerin bir daha yaşanmamasını Cenab-ı Allah'tan diler, 17 Ağustos Marmara Depremi şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anar, yakınlarına sabır diler, hepinize saygı ve sevgilerimi sunarım" diye konuştu. - YALOVA

Oral: Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz

17 Ağustos, Metin Oral, Marmara, Deprem, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Oral: 'Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde 11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu 11:44 Sahilde yürüyüş yapan vatandaşın dikkatini çekti! Park halindeki otomobilde cansız erkek bedeni bulundu Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi 11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor 11:20 Altın haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 484 liradan işlem görüyor Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı 11:13 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı 11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü 10:32 Bursalı tiyatrocu Bahtiyar Keskin, fidan dikimine teşvik için kendini diri diri toprağa gömdü Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi 10:10 Spor yorumcusu Emre Bol, canlı yayında kalp krizi geçirdi

Son Dakika Haberleri
12:00 Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı
11:58 Galatasaray Başkanı Burak Elmas'tan taraftarlara müjde
11:48 Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı
11:40 Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım
11:34 Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru eczacıları sinirlendirdi
11:27 Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı
11:16 Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı
11:12 Afganistan'dan İstanbul'a gelecek 300 kişilik uçağa bin kişi bindi, ortalık karıştı
11:12 "Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi
11:05 Yaşamını yitiren Cimilli İbo'nun son görüntüsü yürek parçaladı
Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı Haiti'de yaşanan 7.2 büyüklüğündeki depremde can kaybı sayısı bin 297'ye çıktı         
12:00
Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı Otomobil piyasası birbirine girdi! İkinci el fiyatları, sıfır araçlara yaklaştı         
11:49
Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım Batshuayi'den Beşiktaş camiasına mesaj: Sizinle yeniden doğacağım         
11:40
Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı Son Dakika! Pençe Yıldırım Harekatı bölgesinde EYP'nin patlaması sonucu 3 askerimiz şehit oldu, 2 askerimiz ise yaralandı         
11:27
Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı Sezonun ilk golünü atan Mesut Özil, Avrupa basınında manşetleri kapladı         
11:16
"Hangi partiye oy vereceksin?" sorusuna, Sedat Peker'in oğlu cevap verdi         
11:12
Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi Son Dakika: Karadeniz müziğinin sevilen sanatçılarından Cimilli İbo yaşamını yitirdi         
10:35
Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı Bu görüntü Türkiye'den! Taliban'ın Afganistan'ı işgalini sokakta lokum dağıtarak kutladı         
10:19
Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin Haluk Levent'ten vatandaşa uyarı! Afet bölgesine kullanılmış eşya göndermeyin         
09:42
Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı Canlı yayın sırasında Taliban sözcüsü tarafından aranan sunucu, hayatının şokunu yaşadı         
09:09
Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı Batı Karadeniz'de sel felaketinin boyutu giderek artıyor! Can kaybı 66'ya çıktı         
08:06
Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk Afganistan'ı beklenenden kısa sürede ele geçiren Taliban şaşkın: Bu kadar çabuk beklemiyorduk         
07:45
Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım Dünyaca ünlü model Carre Otis dava açtı: Defalarca tecavüze uğrayıp, zengin erkeklerle cinsel ilişkiye zorlandım         
22:58
Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı Kız arkadaşıyla paylaştığı fotoğraf tepki çeken Ebrar Karakurt'a destek yağıyor! Takım arkadaşı da yalnız bırakmadı         
22:56
Türk vatandaşlarına hakaret edip Türk vatandaşlarına hakaret edip "Gelin Gaziantep'te yapın bakalım" diyen Suriyeli tutuklandı         
20:56
Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu Duygu Özaslan'dan selülitli fotoğrafını unutturacak şezlong pozu         
20:14
Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı Öfkeli babanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı! Kızına tokat attı, asansörün aynası çatladı         
16:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.08.2021 12:10:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Oral: "Deprem gerçeğiyle yaşıyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement